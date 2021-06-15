Младенческая смертность в Татарстане снизилась на 20% по сравнению с 2020 годом

За первые четыре месяца 2021 года смертность новорожденных в Татарстане снизалась почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«По итогам первых четырех месяцев этого года показатель младенческой смертности в Татарстане — 3,8 случая на тысячу родившихся живыми детей. Это на 19,7% меньше, чем за такой же период 2020 года. Другими словами, в прошлом году за четыре месяца умерли 66 детей, в этом году за такой же период — 52», — рассказал глава Минздрава республики.

Министр объяснил, что смертность среди детей до года удается снижать благодаря вылечиванию малышей от заболеваний перинатального периода — в 1,1 раза, из-за врожденных пороков развития — в 2 раза, от травм, отравлений, несчастных случаев — в 1,6 раза.

В республике работают над снижением числа случаев преждевременных родов, обеспечением своевременной транспортировки и оказанием помощи в медучреждении соответствующего уровня.

«Разработан целый комплекс мероприятий по своевременному выявлению критических врожденных пороков сердца, персистирующей легочной гипертензии новорожденных. Проводятся заседания республиканского перинатального консилиума — были рассмотрены и приняты решения о дальнейшей тактике ведения по 547 случаям», — добавил Марат Садыков.