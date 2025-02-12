Младенческая смертность снизилась в Татарстане

В Татарстане удалось снизить младенческую смертность. Об этом сегодня на итоговом медицинском совете в Детской республиканской клинической больнице рассказал главный врач больницы Айрат Зиатдинов.

«В Татарстане удалось снизить показатель младенческой смертности. В 2024 году он составил 26,1 промилле, а в 2023 году – 31,3 промилле. В 2025 году мы планируем достигнуть показателя в 24 промилле», – рассказал Айрат Зиатдинов.

Он отметил, что половина умерших новорожденных были доношенными. Врожденные пороки развития стали одной из частых причин смерти новорожденных, а инфекционные заболевания стали причиной смерти у 15 младенцев. При этом 26% смертей произошли из-за внешних причин, отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Главврач ДРКБ добавил, что в Татарстане за прошлый год рождаемость снизилась на 35 тыс. новорожденных.

«В республике разработаны и внедрены мероприятия по снижению младенческой смертности», – подчеркнул Айрат Зиатдинов.