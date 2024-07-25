Мизулина рассказала о чатах, в том числе казанских, где с подростков вымогают деньги

В ряде крупных российских городов, включая Воронеж, Калининград, Пензу и Казань, обнаружена тревожная тенденция: появление каналов в социальных сетях, направленных на травлю подростков. Об этом в своем Telegram-канале рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина .

По ее словам, эти ресурсы публикуют фотографии несовершеннолетних, сопровождая их оскорбительными комментариями и раскрывая личную информацию жертв.

Фото: © Екатерина Мизулина

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что организаторы этих каналов требуют денежное вознаграждение за удаление компрометирующих материалов. Суммы варьируются от 200 до 350 рублей, которые необходимо перевести на карты Сбербанка с пометкой «возврат долга» в комментарии к платежу.

В связи с этим Мизулина планирует составить обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку данных каналов, как это уже делалось ранее в подобных случаях.

Она также считает необходимым привлечь внимание Сбербанка к этой проблеме, учитывая использование его платежной системы в схеме вымогательства.