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Мизулина призвала Минобороны отправить Даню Милохина на службу в ВС России
Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина необходимо отправить в ряды Вооруженных сил России. Поводов для отсрочки у него нет, поэтому он должен быть призван в осеннюю кампанию, обратилась к Минобороны директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. <...> С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России», — написала она в своем телеграм-канале.
По мнению Мизулиной, на службе Милохин сможет на деле доказать свою верность Родине.
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