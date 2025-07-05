Мизулина предупредила о рисках масштабной дезинформации из-за неурегулированного ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) уже активно используется для создания фейков и информационных атак, а в случае отсутствия регулирования может стать источником масштабной дезинформации. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина во время встречи с молодежью во всероссийском детском центре «Смена», сообщает ТАСС.

«Надо скорее начинать работу в плане законодательного регулирования работы искусственного интеллекта и нейросетей, потому что это уже создает риски и сложности для многих людей. Если сейчас технологии искусственного интеллекта пока только развиваются, пройдет два-три года - и видео, и голос отличить от реального уже будет невозможно. И если мы не начнем регулировать это сегодня, перспективы будут довольно печальные. Мы все видели, как фейки провоцируют людей на панические настроения. Это проявилось в пандемию, например, в Якутии, когда распространяли фейки. Тогда был просто паралич работы региона и всех органов власти и людей», — подчеркнула Мизулина.

Она также напомнила о случае в Курской области, когда ложная информация от имени временно исполняющего обязанности губернатора вызвала панику среди местных жителей.

«Большинство людей из-за того, что губернатора <…> не видели, в это поверили. Видео распространилось везде и создало нереальную панику на территории региона», — отметила она.

Мизулина считает, что необходимо как можно скорее начать разработку законодательных норм, регулирующих работу искусственного интеллекта. В частности, речь идет об обязательной маркировке сгенерированного ИИ-контента, сотрудничестве с цифровыми платформами и создании механизмов быстрой проверки достоверности медиаинформации.