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Общество 3 июля 2023 12:34

Мизулина показала видео с пьяными подростками на концерте Кишлака в Москве

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Фото: стоп-кадр видео

С обращением об усилении мер безопасности на предстоящих концертах популярного у подростков исполнителя Максима Фисенко, известного под псевдонимом Кишлак, обратилась к главам регионов директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Поводом для этого стал прошедший концерт вышеупомянутого артиста в Москве. По данным Мизулиной, на нем выявили большое количество подростков в состоянии алкогольного наркотического опьянения.

«Всех увозили на скорой. Кроме того, после окончания концерта была давка, по каким-то причинам организаторы никого не выпускали из зала», – написала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета, опубликовав видео с мероприятия.

Мизулина напомнила, что ранее ее организация уже обращалась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить произведения исполнителя на предмет пропаганды наркотиков.

#концерт #видео #Москва #регионы России
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