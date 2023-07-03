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Мизулина показала видео с пьяными подростками на концерте Кишлака в Москве
С обращением об усилении мер безопасности на предстоящих концертах популярного у подростков исполнителя Максима Фисенко, известного под псевдонимом Кишлак, обратилась к главам регионов директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Поводом для этого стал прошедший концерт вышеупомянутого артиста в Москве. По данным Мизулиной, на нем выявили большое количество подростков в состоянии алкогольного наркотического опьянения.
«Всех увозили на скорой. Кроме того, после окончания концерта была давка, по каким-то причинам организаторы никого не выпускали из зала», – написала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета, опубликовав видео с мероприятия.
Мизулина напомнила, что ранее ее организация уже обращалась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить произведения исполнителя на предмет пропаганды наркотиков.
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