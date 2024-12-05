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Мизулина объяснила, почему РКН заблокировал сайты с аниме
Ряд порталов с аниме в России попал под блокировку Роскомнадзора. Причиной стало распространение ЛГБТ*-пропаганды, сообщила подписчикам своего телеграм-канала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
«Требование Роскомнадзора об удалении этих материалов ресурсы не выполнили, поэтому доступ к ним был ограничен», — говорится в ответе, последовавшем после многочисленных запросов пользователей.
Мизулина уточнила, что ограничения с сайтов снимут после удаления запрещенного контента.
Ранее стало известно, что РКН заблокировал сайт jut.su, на котором размещены культовые аниме «Наруто», «Блич», «Ван Пис» и множество других. Помимо этого, наблюдались проблемы с доступом к сайтам AnimeGO и Yummy.
*признано в России экстремистским движением и запрещено
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