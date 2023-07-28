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Мизулина обвинила создателя баттл-рэп площадки RBL Забэ в дискредитации армии РФ
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила надежду, что Генпрокуратура РФ даст правовую оценку высказываниям создателя баттл-рэп площадки RBL Забэ (Антона Забаева) по поводу шутки об убийстве военкора Владлена Татарского.
«Создатель баттл-рэп площадки RBL Забэ (Антон Забаев) договорился до оправдания терроризма и дискредитации армии. В своем выступлении он цинично ради хайпа пошутил по поводу гибели военкора Владлена Татарского», – написала Мизулина в своем телеграмм-канале, опубликовав отрывок выступления Забаева.
Она напомнила, что в унесшем жизнь военкора теракте ранения получили 40 человек, а также отметила недопустимость подобных шуток.
«Судя по его тг-каналу, для него это в порядке вещей. Надеюсь, что Генпрокуратура даст правовую оценку его высказываниям», – написала директор Лиги.
Кроме того, Мизулина выразила мнение, что государство должно обратить внимание на контент и выражения участников схожих баттлов и стендапов, так как они пользуются популярностью у молодежи и оказывают на них сильное влияние.
Напомним, ранее Екатерина Мизулина обращалась к главам российских регионов с просьбой усилить меры безопасности на концертах популярного у подростков исполнителя Максима Фисенко, известного под псевдонимом Кишлак.
Поводом для этого стал концерт вышеупомянутого артиста в Москве. По данным Мизулиной, на нем выявили большое количество подростков в состоянии алкогольного наркотического опьянения.
«Всех увозили на скорой. Кроме того, после окончания концерта была давка, по каким-то причинам организаторы никого не выпускали из зала», – написала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета, опубликовав видео с мероприятия.
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