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Мизулина обратилась в Рособрнадзор после «бунта» родителей в школе Владикавказа
О скандале, который разразился в одной из школ Владикавказа во время сдачи ЕГЭ, сообщила директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
«По информации от подписчиков, во Владикавказе родители подростков устроили «бунт» в одной из школ на резервных ЕГЭ в поиске справедливости. “Детей выгоняют ни за что”, - говорят родители», – написала Мизулина в своем телеграм-канале.
Она пояснила, что родители считают, что со стороны организаторов применялись излишне строгие меры контроля и проверки, из-за чего с экзамена было удалено большое количество ребят, а их работы аннулированы.
Мизулина отметила, что в Рособрнадзор направлено обращение с просьбой разобраться в вышеупомянутой ситуации.
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