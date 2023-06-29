Мизулина обратилась в Рособрнадзор после «бунта» родителей в школе Владикавказа

Екатерина Мизулина Фото: Лига безопасного Интернета

О скандале, который разразился в одной из школ Владикавказа во время сдачи ЕГЭ, сообщила директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«По информации от подписчиков, во Владикавказе родители подростков устроили «бунт» в одной из школ на резервных ЕГЭ в поиске справедливости. “Детей выгоняют ни за что”, - говорят родители», – написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Она пояснила, что родители считают, что со стороны организаторов применялись излишне строгие меры контроля и проверки, из-за чего с экзамена было удалено большое количество ребят, а их работы аннулированы.

Мизулина отметила, что в Рособрнадзор направлено обращение с просьбой разобраться в вышеупомянутой ситуации.