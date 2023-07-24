Мизулина: Лига безопасного интернета не занимается вымогательством

Екатерина Мизулина Фото:t.me/ekaterina_mizulina

Екатерина Мизулина в личном телеграм-канале сообщила, что «Лига безопасного интернета никогда не занималась вымогательством».

Активная деятельность Мизулиной по очистке интернета от сомнительных «творцов» и инфожуликов в последние месяцы приобрела глобальный характер.

Глава Лиги напомнила, что «деятельность организации направлена на защиту общества от опасного контента и врагов России».

Ранее в телеграм-каналах была распространена информация о возможном вымогательстве денег Лигой безопасного интернета за «не внесение фамилий исполнителей в мифический ‘’стоп-лист''».