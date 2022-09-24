Мизинцева назначили новым замом министра обороны РФ – предыдущего отправили в отставку

Новым заместителем министра обороны России назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ.

Он занял место генерала армии Дмитрия Булгакова, которого освободили от должности заместителя в связи с переходом на другую работу, уточнили в военном ведомстве.

Мизинцев ранее занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.