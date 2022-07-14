Мизинцев заявил о планах ВСУ взорвать мост через реку Волчья и обвинить Россию

В Днепропетровской области восточнее села Троицкое украинские военные заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, планируется по «уже отработанному сценарию» обвинить в этом российских военных.

К событию Киев намерен привлечь внимание украинских и западных СМИ, обвиняя Россию в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, утверждает представитель оборонного ведомства.

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции российские Вооруженные Силы не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», – заявил Мизинцев.

По данным ведомства, подобные провокации готовятся и в других населенных пунктах. Так, в Николаеве в здании профессионального машиностроительного лицея размещены подразделения ВСУ, на прилегающей территории находится большое количество военной техники, но местное население об этом не знает, заявил Мизинцев.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.