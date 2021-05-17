Михельсон рассказал Путину, что «Ямал СПГ» работает на 114% от проектной мощности

Завод «Ямал СПГ» компании «Новатэк» работает с превышением проектной мощности на 14%, сообщил глава компании Леонид Михельсон на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Наш флагманский проект „Ямал СПГ“ стабильно работает и показывает 114% от проектной мощности. В прошлом году мы уже произвели 50 млн тонн, если считать с начала запуска проекта. [Мы производим] пять процентов от мирового производства СПГ (сжиженный природный газ)», — сказал Михельсон.

По словам Путина, это «личный успех» Михельсона.

Проектная мощность завода —16,5 млн тонн, таким образом, «Ямал СПГ» производит 18,8 млн тонн сжиженного газа в год.

«Ямал СПГ» — второй российский крупнотоннажный проект по сжижению природного газа, который реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. Его акционерами являются «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд шелкового пути (9,9%). В настоящий момент введены в эксплуатацию три основные линии завода, которые совокупно производят почти 19 млн тонн СПГ в год.

«Новатэк» планирует завершить строительство третьей линии завода «Арктик СПГ — 2» в 2025 году, сообщил глава «Новатэк».