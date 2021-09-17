Михеев: За первые часы работы наблюдатели «Справедливой России» нарушений не обнаружили

За первые часы работы наблюдатели «Справедливой России» каких-либо нарушений на избирательных участках в Татарстане не обнаружили. Об этом сообщил в Едином информационном центре председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат Госсовета РТ Альмир Михеев.

«Голосование началось, на данный момент у меня нет информации о нарушениях, – пояснил он. – Обо всех нарушениях наблюдатели сообщают в мобильном приложении „Справедливый наблюдатель“ напрямую в федеральный штаб в Москве. Кроме того, в дни выборов в штабе „Справедливой России“ работают юристы. К юристам наблюдатели обращаются, когда требуется помощь в разрешении каких-либо ситуаций».

На избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей, в том числе 2,3 тыс. от «Справедливой России». Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.