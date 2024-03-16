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Михалков проголосовал на выборах, но выбрал участок не в Москве
Народный артист РФ и режиссер Никита Михалков отдал свой голос на выборах Президента страны. Причем в качестве места для голосования председатель союза кинематографистов России выбрал избирательный участок в Крыму, пишет ТАСС.
Интересно, что, когда Михалков опустил бюллетень в урну и услышал от робота ответ «Спасибо, вы проголосовали», то сразу спросил:
«А за кого?»
«А это станет известно 17-го марта», - в шутку ответили режиссеру наблюдатели.
Как позже сказал сам Михалков, он понимает, что его один голос немное решит. Однако он уверен, что в выборах, помимо него, еще поучаствовали миллионы людей.
Он подчеркнул, что в данный момент у российских граждан «не должно быть других интересов, кроме национальных интересов своей страны».
Напомним, выборы в России продлятся по 17 марта включительно. Свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).
Избирательные учатки открыты для голосования с 08:00 до 20:00. Узнать свой участок по месту прописки можно на сайтах «Госуслуг» и ЦИК РФ.
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