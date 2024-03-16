Михалков проголосовал на выборах, но выбрал участок не в Москве

Народный артист РФ и режиссер Никита Михалков отдал свой голос на выборах Президента страны. Причем в качестве места для голосования председатель союза кинематографистов России выбрал избирательный участок в Крыму, пишет ТАСС.

Интересно, что, когда Михалков опустил бюллетень в урну и услышал от робота ответ «Спасибо, вы проголосовали», то сразу спросил:

«А за кого?»

«А это станет известно 17-го марта», - в шутку ответили режиссеру наблюдатели.

Как позже сказал сам Михалков, он понимает, что его один голос немное решит. Однако он уверен, что в выборах, помимо него, еще поучаствовали миллионы людей.

Он подчеркнул, что в данный момент у российских граждан «не должно быть других интересов, кроме национальных интересов своей страны».

Напомним, выборы в России продлятся по 17 марта включительно. Свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).

Избирательные учатки открыты для голосования с 08:00 до 20:00. Узнать свой участок по месту прописки можно на сайтах «Госуслуг» и ЦИК РФ.