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Культура
26 мая 2022  17:51

Михалков предложил создать евразийский аналог премии «Оскар»

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Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию. Он также выступил за учреждение этой академией собственной премии, по аналогу с «Оскаром», передает ТАСС.

«Это должна быть дорогая премия, за которую должны биться», — сказал Михалков на первом Евразийском экономическом форуме.

Кинорежиссер уверен, что западные государства совершают «мощнейшую атаку на культурную цивилизацию». И сейчас культурные и нравственные ценности может защитить только «евразийская цивилизация».

Новая киноакадемия и премия станут механизмом «самозащиты сущности евразийства».

«Мы должны спасти самое дорогое, что у нас имеется, основанное на объединяющих нас культурных и нравственных традициях», — сказал Михалков.

#Никита Михалков #оскар #кино
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