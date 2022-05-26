Михалков предложил создать евразийский аналог премии «Оскар»
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию. Он также выступил за учреждение этой академией собственной премии, по аналогу с «Оскаром», передает ТАСС.
«Это должна быть дорогая премия, за которую должны биться», — сказал Михалков на первом Евразийском экономическом форуме.
Кинорежиссер уверен, что западные государства совершают «мощнейшую атаку на культурную цивилизацию». И сейчас культурные и нравственные ценности может защитить только «евразийская цивилизация».
Новая киноакадемия и премия станут механизмом «самозащиты сущности евразийства».
«Мы должны спасти самое дорогое, что у нас имеется, основанное на объединяющих нас культурных и нравственных традициях», — сказал Михалков.