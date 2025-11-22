Михалков об ИИ: России нужен национальный гражданский иммунитет

Режиссер Никита Михалков заявил, что остановить развитие искусственного интеллекта невозможно, однако важно его контролировать. Об этом пишут РИА Новости.

«…Нужно понять: мы для искусственного интеллекта или искусственный интеллект для нас… Нам нужен национальный иммунитет, национальный гражданский иммунитет. Кстати говоря, собственно, это и есть основа патриотизма», – считает Михалков

Режиссер пояснил, что если искусственный интеллект основан на традиционных ценностях России, это не должно мешать знакомиться с чужой культурой, главное – иметь внутреннюю нравственную защиту.