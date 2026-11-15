Режиссер Никита Михалков назвал искусственный интеллект «дьявольским» из-за малоуправляемости и раскритиковал недостаточную оценку всех рисков от его применения. Об этом он заявил на творческой встрече с екатеринбуржцами в «УГМК Арене».

По словам режиссера, речь идет не просто о военном конфликте, а о реальной борьбе с дьяволом, и на сегодняшний день частью этого дьявола является ИИ. Михалков сослался на ситуацию в США, где, по его словам, сбиты практически все схемы в воздухе, и самолеты не летают из-за разрушенной системы. Он отметил, что есть предположение о вышедшем из-под контроля человека развивающемся ИИ. По его мнению, проблема заключается в том, кто будет руководить ИИ – человек или ИИ человеком, и какой именно человек будет руководить.

Михалков также отметил, что неправильно, когда, например, «Алиса» говорит ребенку, что песня о войне не для детей, когда тот попросит ее спеть такую.

«Я понимаю, очень тонкая вещь – ИИ может помочь врачам, это все так, но если он неуправляем?», – добавил он.