29 апреля 2026

Михайлов о серии плей-офф: «Преимущество у «Ак Барса», но это ничего не значит»

Фото: ak-bars.ru

Двукратный олимпийский чемпион и советский тренер по хоккею Борис Михайлов считает, что в серии 1/2-финала розыгрыша Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом» преимущество на стороне татарстанцев.

– «Металлург» сравнял счет в серии. С каким настроением команда поедет в Казань?

– С очень хорошим, потому что они выиграли второй матч и сравняли счет. Каждая игра в Казани будет азартная, быстрая и с силовыми приемами. Обе команды будут бороться, чтобы победить соперника, преимущество у «Ак Барса», но это ничего не значит. Встречаются две команды, победит сильнейший, – приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

По итогам двух игр полуфинальной серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Металлургом» счет 1-1. В Магнитогорске в первой встрече победу одержали казанцы (5:2), во второй «Магнитка» (4:2).

Ближайший матч между соперниками состоится сегодня, 29 апреля, в Казани. Начало – в 19:30 мск.

#хк Металлург #хк акбарс #плей-офф КХЛ
На «Казаньоргсинтезе» прошел конкурс среди лабораторий ПФО «Эко-прицел»

