Михайлов признан лучшим игроком Кубка России

Сегодня в Санкт-Петербурге «Зенит-Казань» выиграл свой десятый по счету Кубок России. Логично, что большинство индивидуальных призов досталось победителям.

Самым ценным игроком финала, выигранного казанцами у столичного «Динамо» со счетом 3:0, стал Максим Михайлов. Он же получил приз лучшему диагональному.

На награждение любимец казанской публики, олимпийский чемпион и лидер сборной России «пулемет Максим» вышел вместо со своим шестилетним сыном Никитой.

Приз лучшего блокирующего достался другому казанцу —Александру Волкову, тоже олимпийскому чемпиону. Три из пяти индивидуальных призов получили обладатели Кубка России, два — динамовцы, сложившие сегодня с себя это почетное звание.