Михайлов и Бережко поучаствовали в чемпионате России по плаванию в Казани

Четвертый за три недели чемпионат России принимает сейчас Казань. После женского и мужского чемпионатов по художественной гимнастике, чемпионата по синхронному плаванию, стартовал и чемпионат страны по плаванию во Дворце водных видов спорта.

Для участия в чемпионате заявлено 558 спортсменов из 60 регионов России, том числе 46 спортсменов из нашей республики. За шесть дней они разыграют медали в 34 дисциплинах. Но сегодня главными действующими лицами были не пловцы, а те, кто награждал победителей вечерних заплывов у мужчин и женщин. Это были волейболисты «Зенита-Казань», олимпийские чемпионы 2012 года: доигровщик Юрий Бережко и диагональный Максим Михайлов.

Но сначала вручил призы победителям предыдущих заплывов четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Что до самого плавания, то Максим и Юрий признались журналистам, что тренеры их порой загоняют в воду — приходилось преодолевать в бассейне по 400 метров на восстановительных сборах. И без особых проблем. Михайлов уже бывал здесь вскоре после открытия ДВВС. На этот раз в воду им лезть не пришлось, хотя, по признанию обоих, такие мысли были, думали прийти в плавках. Но наставники «Зенита» были против. Взмокли парни в душной атмосфере бассейна.

Комментируя 18 минут, которые в среднем тратят пловцы на дистанции 800 метров, волейболисты прикинули, что за это время успели бы только размяться.

Главную свою работу в бассейне Михайлов и Бережко исполнили вместе с министром спорта республики Владимиром Леоновым — наградили победителей двух вечерних заплывов у мужчин и женщин. Думаю, эти ребята надолго запомнят, как их награждали олимпийские чемпионы.