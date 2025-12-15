Михайло-Архангельскую церковь в Спиридоновке планируют включить в реестр ОКН

Фото: Комитет РТ по охране ОКН

Выявленный объект культурного наследия – Михайло-Архангельская церковь (1889-1902 гг.) в Лениногорском районе Татарстана – планируют включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве объекта регионального значения. Приказ проходит антикоррупционную экспертизу.

Церковь расположена в селе Спиридоновка по улице Ленина и представляет собой сложный архитектурный комплекс, включающий колокольню, трапезную и храмовую часть. Все объекты выполнены из кирпича с облицовкой серым чупаевским камнем.

Колокольня имеет три яруса с арочными окнами, сандриками-бровками и угловыми лопатками, венчается луковичной главкой из листового металла. Трапезная и храмовая часть также оформлены арочными оконными и дверными проемами, сандриками, карнизами и двухскатной кровлей из листового металла. Храмовая часть дополнительно украшена световым барабаном с восьми световыми осями.