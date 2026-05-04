На главную ТИ-Спорт 4 мая 2026 16:07

Михайлис о пятом матче плей-офф с «Ак Барсом»: «Нам с трудом доставался каждый гол»

Фото: metallurg.ru

Форвард «Металлурга» Никита Михайлис считает, что его команде тяжелее доставались забитые шайбы в отличие от «Ак Барса» в заключительном матче в Магнитогорске в серии полуфинального розыгрыша Кубка Гагарина.

«Даже если сегодня смотреть, нам с трудом каждый гол доставался большим, с огромным трудом. А они нам пару лёгких шайб забили, с наших же ошибок. Поэтому такая у нас судьба. "Ак Барс" молодцы, что тут скажешь. Удачи им», – сказал Михайлис корреспонденту «Чемпионата».

В заключительном пятом матче «Металлург» уступил «Ак Барсу» (3:4 ОТ) и в серии 4-1 в рамках 1/2-финала плей-офф, вылетев из розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2025/26.

#ХК Ак барс #хк Металлург #плей-офф КХЛ
