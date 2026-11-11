Михайлик: В строительной отрасли нет страха перед трудностями

Несмотря на непростую ситуацию в строительной отрасли, ее представители сохраняют уверенность в завтрашнем дне и намерены продолжать реализацию новых проектов. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик на торжественном открытии Международной строительной недели БРИКС в Казани.

По словам замминистра, перед началом форума у организаторов были опасения относительно того, какой окажется атмосфера мероприятия на фоне сложившейся ситуации в отрасли. Однако уже первые встречи показали настрой профессионального сообщества.

«Ни на одной встрече нет страха, каких-то опасений. Есть желание строить, не останавливаться. Есть уверенность в завтрашнем дне, понимание того, что вместе мы сильнее, чем по отдельности», – отметил Михайлик.

Он подчеркнул, что строительная отрасль играет фундаментальную роль в развитии страны. Численность занятых в отрасли, по приведенным им данным, достигает 12 млн человек.

При этом, по мнению замминистра, значение строительства невозможно оценить исключительно экономическими показателями, поскольку результаты работы строителей сопровождают человека на протяжении всей жизни – от родильных домов и детских садов до жилья, рабочих пространств и общественных территорий.

«Мы с вами всю свою жизнь проводим в зданиях, которые построены. Наша жизнь начинается в роддоме, потом идут детские сады, школы, здания, в которых мы работаем, здания, в которых мы живем, парки, в которых мы гуляем. И все это сделали мы с вами», – подчеркнул он.

Отдельное внимание Михайлик уделил молодым специалистам, принявшим участие в мероприятиях первого дня Строительной недели БРИКС. По его словам, общение с молодежью укрепило уверенность в будущем отрасли.

«Такой молодежи, которая у нас с вами есть, пассионарной, умной, любящей свою страну и желающей ее поменять, больше нет нигде в мире. И можно вообще не опасаться за наше будущее», – заявил замминистра.

Михайлик также поблагодарил руководство Татарстана и организаторов форума за высокий уровень проведения мероприятия и теплый прием участников.

«Сделать его таким теплым, таким душевным, как это получилось у коллег… За это огромное спасибо», – сказал он.

Международная строительная неделя БРИКС проходит в МВЦ «Казань Экспо». В мероприятии принимают участие представители строительной отрасли, девелоперы, эксперты и иностранные делегации. Деловая программа посвящена развитию строительного комплекса, новым технологиям и международному сотрудничеству.