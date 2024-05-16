Михайлик на KazanForum: В России цифровая трансформация стала основной в каждой отрасли

В России цифровая трансформация стала основной в каждой отрасли. Об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик на сессии «Взаимосвязь пространственных данных, строительства и технологий в развитии территорий» в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Основная задача, которая была поставлена перед отраслью строительства и ЖКХ по цифровой трансформации, – создать единую среду для общения всех участников рынка на федеральном, региональном и муниципальном уровнях», – рассказал спикер.

Так, по его словам, появилась «цифровая среда жизненного цикла капитального строительства». «Она служит нескольким задачам. Первая – формирование цифрового двойника. Сначала мы строим цифровой двойник отдельного объекта. В него включаются цифровые модели регионов и всего государства», – уточнил замминистра.

Михайлик добавил, что во всех субъектах РФ формируется цифровой объект региона. «Каждый проект сегодня в регионах находится в единой реестровой модели. Она сформировалась в прошлом году, сейчас наполняется содержанием. К концу года это будет на 100% работающий комплекс, в котором каждый объект контролируется от этапа проектирования до сдачи в эксплуатацию. И все элементы, необходимые для формирования полноценного цифрового двойника, информационной модели, в нем создаются», – подчеркнул он.

Спикер отметил, что каждый регион должен сформировать качественную систему управления хозяйственной деятельностью. «В регионах есть система, которая содержит комплексные знания о территории, поддерживает возможность оказания всех видов госуслуг, вовлечение граждан в принятие решений. То есть граждане могут выбрать, например, на каком участке будет реконструирована набережная. Это платформа обратной связи», – пояснил он.

Все это, как заметил Михайлик, позволяет на федеральном уровне видеть развитие каждого региона. «Обладая цифровым функционалом, мы поддерживаем инициативу любого региона по доработке решений под себя», – сказал он.

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что в республике много территорий, которые сейчас распределяются под застройку, в том числе элитного жилья. «Для этого привели в порядок нормативно-правовую базу в соответствии с передовыми стандартами. Мы показываем преимущество строительства именно в Мордовии. Сформировали площадку под комплексную жилую застройку», – проинформировал он.

По словам спикера, при строительстве любого жилья создается социальная инфраструктура – возводятся больницы, поликлиники, школы, спортивные объекты. При этом он признал, что в Мордовии наблюдается дефицит арендного жилья. «Рост промышленного производства, открытие производств требуют нового жилья», – заключил он.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям.

KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.