Михаил Вышников: «В казанском «Зените» просто спросили, хочу ли я. Ответ тут же дал»

Новичок казанского «Зенита» связующий Михаил Вышников высказался о своем переезде в Казань, рассказал, как начал заниматься волейболом, как на него вышла команда из столицы Татарстана. Об этом и многом другом – в интервью «ТИ-Спорта».





Михаил Вышников: «Мне до сих пор, наверное, не верится, что я здесь»

Фото: © zenit-kazan.com

«Когда был на сборах в Беларуси в прошлом году, предлагал Алексею Вербову: «Третий связующий вам не нужен?»

– Вы провели в Суперлиге два сезона. Скажите, как на вас вышел «Зенит-Казань»?

– Ну, для меня тоже это было удивительно. В какой-то момент в прошлом сезоне мы с руководством «Факела» поняли, что наши пути расходятся. Меня отправили в аренду в МГТУ, так как в «Факеле» я не особо получаю игровую практику. В казанском «Зените» просто связались со мной, спросили, хочу ли я. Быстренько все произошло. В принципе у меня и не было сомнений, тут же ответ дал.

– Какая была первая реакция, когда узнали об интересе от казанцев?

– Я помню, когда был на сборах в Беларуси в прошлом году, там резервная сборная была. Алексей Игоревич Вербов был тренером. Я ему предлагал: «Третий связующий вам не нужен?» (Улыбается.) Он сказал, что не нужен. Я что-то расстроился тогда (смеется). Потом мы условились: если я узнаю, что меня на трансферный рынок выставляют, я сообщу. Если я буду нужен здесь, в принципе может переход состояться. А так очень неожиданно, наверное, для меня было, что такой клуб может мной интересоваться.

– Алексей Вербов с вами лично контактировал?

– Да, мы с ним созванивались, списывались. Он мне рассказал, если я перейду, что от меня требуется и так далее, какие условия я здесь получу. В принципе, мне все сразу расписали, и меня это вполне устраивает.

– В футболе есть мадридский «Реал», переходя в который игроки говорят, что это ощущается по-особенному. Есть ли такое же с казанским «Зенитом»?

– Мне до сих пор, наверное, не верится, что я здесь. Пока что у нас не было презентации. Но в любом случае чувствуется по-особенному, особенно когда мне показали Центр волейбола. Чувствуется высочайший уровень команды, даже просто смотря на раздевалку.

– Дмитрий Волков тоже играл за «Факел». Наверное, с ним вы быстрее всего нашли общий язык?

– Я еще не встречался ни с кем. Все же закончили сезон и разъехались. Соберемся мы только через месяц. Но я помню, когда еще в Ярославле был, фотку с Волковым сделал. Прикольно было. Я знаком только с ребятами, с которыми ездили в Беларусь. С Лабинским, с Кононовым, с Федоровым. Знаком по сборной. С Сурмачевским немного. Так их знаю, но особо ни с кем не общаюсь. Тоже потому что мы в Беларуси три дня были.

– При Вербове все отмечают семейную, уютную атмосферу в клубе. Ощутили это?

– Ну, я очень многое слышал об этом от знакомых, которые здесь были, в том числе от Алексея Чанчикова, что здесь просто невероятная атмосфера, невероятный клуб и просто хочется всю жизнь здесь провести. Я с этими слухами сюда пришел, и у меня очень большие надежды на все это, на весь контракт мой. Может, продлить его получится (смеется).

«Вербов мне рассказал, если я перейду, что от меня требуется и так далее, какие условия я здесь получу» Фото: © zenit-kazan.com

«В Казани иногда пробки бывают. А так в принципе очень хорошо, зелено»

– В жизни вы сменили множество городов. Майкоп, Новый Уренгой, Москва, а теперь Казань. А чем столица РТ отличается от всех остальных?

– Сейчас я, пожалуй, больше интересуюсь чем-то новым, обстановкой в городе. Наверное, потому что взрослее становлюсь. Допустим, когда я в Ярославле был два года, вообще никуда из квартиры не выходил, маршрут был «квартира – зал». Я толком город не смотрел. Сейчас появилась семья, появилось больше других интересов. Все больше по городу гуляю. В Казани пока не очень долго живу, месяц всего лишь, по стандартным местам успели пройтись.

– Национальные блюда пробовали?

– Я каждый день почти чак-чак ем (смеется). Очень вкусно.

– Единственный минус – за лишним весом, наверное, трудновато следить.

– Это вообще ужасно (улыбается). Плюс, если я перестаю тренироваться, очень много набираю сразу. Поэтому либо надо контролировать, либо каждый день тоже тренироваться надо, если хочешь есть.

– Заметили какие-то особенности в менталитете в Татарстане? Может, что-то показалось непривычным?

– В основном говор. Да просто в магазинах почти все на татарском разговаривают. Тоже необычно. А так люди будто добрее. Опять же, я пока мало тут живу, чтобы говорить об этом.

– Как считаете, в чем Казань превосходит те города, а чего ей недостает?

– Ну, я не знаю, я недалеко от центра живу, там сейчас обильно дороги ремонтируют, тротуары и так далее. Мы приехали и там в этот же день, тротуар меняли. Буквально за пару недель его поменяли, сейчас широкий хороший тротуар. Очень быстро все делают, на самом деле, обустраивают ко Дню города, я так понимаю, еще ко всяким мероприятиям, тут очень много их. По недостаткам... иногда пробки бывают. А так в принципе очень хорошо, зелено.

«Казань – это та команда, которая вообще не дает никаких шансов» Фото: © zenit-kazan.com

«После победы над «Локомотивом» казалось, что мы можем еще больше, пока не приехали в Казань»

– Вернемся к «Факелу». Вы были в той команде, которая дошла до полуфинала Суперлиги. Как вы вообще готовились к той серии с «Локомотивом»? Было ли что-то особенное?

– Мы по сезону с ними очень хорошо играли. В том сезоне у нас даже был тематический матч в стилистике «Игры престолов». И мы тогда их победили, я помню. Тоже очень классные ощущения были. И в принципе по тому сезону не особо страшно, что ли, было против них играть. Обычно, когда ты выходишь против команд, которые занимают лидирующие строчки, немножко так страшновато бывает. Плюс у них опыта намного больше и некоторые их игроки в сборной России играют и так далее. Но именно в том сезоне почему-то относительно легко было играть с «Локомотивом».

– Что было в раздевалке, когда вы сумели почти всухую победить «Локомотив»?

– В основном-то никаких празднований не было, просто пару выходных дали дополнительных. И присутствовали позитивные эмоции, потому что это первый раз, когда мы попали в четверку. И в дальнейшем казалось, что мы можем еще больше, пока не приехали в Казань (смеется). Потом мы поняли, что нет, большего пока не можем.

– Далее последовал «Зенит-Казань». Как считаете, почему так получилось, что не получилось вообще не одного матча зацепить?

– Казань – это та команда, которая вообще не дает никаких шансов. Другие команды, например, могут расслабиться, если увидят, что соперник не очень сильный, могут второй состав выпустить и так далее. Но Казань – это не та ситуация. Они просто с первых мячей показали нам, что они с нами долго не будут задерживаться (смеется).

– В минувшем сезоне путь «Факела» повторило «Динамо-ЛО», выбившее Москву и попавшее на Казань. Если смотрели их игры, не возникали ли у вас параллели?

– Да, в принципе очень похожие ситуации. Круто, когда такие команды выигрывают. Потому что если изначально ты знаешь, какой соперник сильный и какой соперник слабый, не особо интересно. А в таких ситуациях эмоции какие-то присутствуют.

– Из «Факела» вас отдали в аренду в команду МГТУ. Что можете сказать о ней?

– На самом деле, после «Факела» было очень тяжело перестроиться. В Новом Уренгое все более организовано. Понятно, что и бюджет другой. Там немного на другом уровне все сделано. А МГТУ – это больше команда старой школы.

– Как вообще оцените прошедший сезон лично для вас по сравнению с предыдущим?

– Мне кажется, позапрошлый сезон, где мы с «Факелом» четвертое место заняли, был намного эффективнее. И вот там я действительно почувствовал, что расту. Если говорить о прошлом сезоне, то он, по-моему, один из худших для меня лично, потому что очень мало игрового времени было в «Факеле». Плюс просто я не понимал, как мне расти. И из-за этого принял решение, что надо уходить в аренду в МГТУ.

«МГТУ – это больше команда старой школы» Фото: © vcbmstu.ru

«Когда я покидал родные края, первое время было грустно из-за того, что у меня не было ни знакомых, ни друзей»

– Теперь про ваш родной город. Вы родились в Майкопе. Как вы вообще выбрали волейбол? Просто на Северном Кавказе волейбол далеко не в топе самых популярных видов.

– Насколько помню, когда был во втором классе, тренер просто ходил по классам и выбирал ребят, говорил, мол, кто хочет заниматься волейболом, после уроков приходите. Это был знакомый отца. Меня еще папа водил тренировки смотреть. Мне как-то все равно делать нечего было, пошел тренироваться. Потом начало получаться. В дальнейшем просто начал тренироваться после школы, после занятий. В Майкопе я недолго прозанимался, до 11 лет. Майкоп не считается Краснодарским краем, из-за этого в городе не проводятся региональные соревнования. По этой причине мы решили, что надо ехать в соседний город – Лабинск. Там у меня бабушка жила. И вот там уже побольше соревнований, мы каждый год по несколько раз на них ездили. Там я уже начал профессионально тренироваться, и там же появилось понимание, что я хочу связать с этим жизнь.

– Не тяжело было покидать родные края?

– В Майкопе у меня мама была, а в Лабинске бабушка жила. И когда переезжал, на самом деле у меня не было понимания какого-то, что я уезжаю так надолго и, может, не вернусь туда. Первое время было грустно, что не было знакомых, друзей. Особенно это в подростковом возрасте очень важно. Я помню, очень большой вес набрал из-за стресса всего этого. И вот где-то до 16 лет я в Лабинске пробыл. Было нелегко.

– Сейчас же все эти стрессы уже позади, наверное?

– Да, конечно. В Лабинске я был где-то годик, пока со всеми там познакомился, и в принципе всё стало весьма хорошо. Сразу ушло это всё. Но в дальнейшем, когда я, допустим, переезжал в Ярославль в 16 лет, я уже с легкостью переехал, никаких проблем вообще не было. Мне хотелось куда-то за новым опытом переехать, поэтому и было намного легче.

– А что можете сказать про Адыгею? Какой вид спорта там в почете, исходя из вашего опыта? Наверное, какие-либо боевые искусства?

– Ну да, это, наверное, по стандарту (улыбается). В основном борьба какая-нибудь. Волейбол тоже есть, МГТУ, только майкопский. И он достаточно популярный. А так, я думаю, в основном борьба. Я там жил только до 11 лет, поэтому особо много не помню. Плюс у меня память очень плохая (смеется).

«Лично для меня труднее всего играть с командами, где хорошо разбирают связующего соперника» Фото: © vcbmstu.ru

«Мне еще не хватает опыта перестраиваться по ходу игры»

– Против какой команды в Суперлиге вам труднее всего играть?

– Лично для меня это команды, где хорошо разбирают связующего соперника. Так как мне еще не хватает опыта перестраиваться по ходу игры, и если соперник меня хорошо разобрал, то будет тяжело играть против них. С «Зенитом-Казань» максимально неудобно, с «Белогорьем» тоже. Еще те, кто в защите очень хорошо играет.

– Как считаете, у какой команды в минувшем сезоне наблюдался самый большой прогресс в Суперлиге? Например, Владимир Алекно вывел «Зенит» в финал первые с 2021 года, «Локомотив» взял Кубок России.

– Мне кажется, у «Зенита» из Санкт-Петербурга наибольший прогресс. И «Локомотив», конечно. В принципе, мало кто верил в него по ходу сезона, но он сумел Кубок России завоевать, что стало неожиданностью.. Но питерский клуб как-то стабильнее играл, и виден был прогресс просто космический. Но как в следующем сезоне будет, пока непонятно.

«Даже интересно было, как люди живут в таких городах [как Новый Уренгой]» Фото: © fakelvolley.ru

«В Новый Уренгой мы ездили на домашние игры, не было тяжело. Только зимой в минус 35 в магазин ходить»

– Примечательно, что после юга, Майкопа, Краснодара и Лабинска последовал «Факел» с севера. Тяжело было проходить акклиматизацию?

– Так как «Факел» базируется в Серпухове, основное время ты проводишь там. А в Новый Уренгой мы ездили на домашние игры. Поэтому вообще не тяжело было. Ну, наверное, только зимой в минус 35 в магазин ходить тяжеловато. А так, в принципе, даже интересно было, как люди живут в таких городах. Там достаточно красиво, на самом деле, особенно зимой, когда все белое.

– Получается, на выездные игры вы вылетали не из Нового Уренгоя, а из Серпухова?

– Да. Как я понимаю, «Факел» базируется в Подмосковье, потому что проще намного с вылетами, чем если бы мы жили в Уренгое. Там как-то, я помню, «Факел» жил один сезон. Но неудобно просто, очень много затрат на перелеты.

– А как вообще приняли решение перейти в «Факел»?

– Я все моменты не знаю и не помню. Но по идее, когда я был в Ярославле, в высшей лиге играл, меня в молодежную сборную России взяли. Там был тренер Николаев Михаил Юрьевич, и он был тренером «Факела». У них был проект: из этой молодежной сборной 2001-2002 года рождения в молодежную лигу и в дальнейшем чтобы этот возраст в Суперлигу вышел. Поэтому там в дальнейшем взяли Омара Курбанова, Стаса Динейкина, Никиту Морозова. Все они были в молодежной сборной. Соответственно, у меня появилась такая опция – прийти в молодежный «Факел», чтобы потом на следующий сезон попасть в Суперлигу. В принципе я так понял, что это инициатива Михаила Юрьевича была. Хотя точно не могу сказать.