news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 16 июня 2025 15:49

Михаил Вышников рассказал, как отреагировал на интерес от казанского «Зенита»

Читайте нас в
Телеграм
Михаил Вышников рассказал, как отреагировал на интерес от казанского «Зенита»
Фото: © vcbmstu.ru

Новый связующий казанского «Зенита» Михаил Вышников в интервью «ТИ-Спорта» высказался о своем переходе в клуб из столицы Республики Татарстан.

По словам Вышникова, для него было неожиданностью, что им интересовались из Казани.

«Я помню, когда был на сборах в Беларуси в прошлом году, там резервная сборная была. Алексей Игоревич Вербов был тренером. Я ему предлагал: "Третий связующий вам не нужен?" (Улыбается.) Он сказал, что не нужен. Я что-то расстроился тогда (смеется). Потом мы условились: если я узнаю, что меня на трансферный рынок выставляют, я сообщу. Если я буду нужен здесь, в принципе может переход состояться. А так очень неожиданно, наверное, для меня было, что такой клуб может мной интересоваться», – сказал Михаил.

Также связующий рассказал, контактировал ли с ним лично Алексей Вербов.

«Да, мы с ним созванивались, списывались. Он мне рассказал, если я перейду, что от меня требуется и так далее, какие условия я здесь получу. В принципе, мне все сразу расписали, и меня это вполне устраивает», – объяснил игрок.

Также Вышников рассказал, ощущается ли переход в «Зенит-Казань» по-особенному.

«Мне до сих пор, наверное, не верится, что я здесь. Пока что у нас не было презентации. Но в любом случае чувствуется по-особенному, особенно когда мне показали Центр волейбола. Чувствуется высочайший уровень команды, даже просто смотря на раздевалку», – высказался Михаил.

Напомним, Михаил Вышников в минувшем сезоне выступал за «Факел» и МГТУ.

Ранее «Зенит-Казань» покинули два связующих – Майка Кристенсон и Евгений Рукавишников.

#вк зенит-казань #спорт #волейбол #суперлига #вк факел
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

15 июня 2025
Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

15 июня 2025