Михаил Вышников рассказал, как отреагировал на интерес от казанского «Зенита»

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Новый связующий казанского «Зенита» Михаил Вышников в интервью «ТИ-Спорта» высказался о своем переходе в клуб из столицы Республики Татарстан.

По словам Вышникова, для него было неожиданностью, что им интересовались из Казани.

«Я помню, когда был на сборах в Беларуси в прошлом году, там резервная сборная была. Алексей Игоревич Вербов был тренером. Я ему предлагал: "Третий связующий вам не нужен?" (Улыбается.) Он сказал, что не нужен. Я что-то расстроился тогда (смеется). Потом мы условились: если я узнаю, что меня на трансферный рынок выставляют, я сообщу. Если я буду нужен здесь, в принципе может переход состояться. А так очень неожиданно, наверное, для меня было, что такой клуб может мной интересоваться», – сказал Михаил.

Также связующий рассказал, контактировал ли с ним лично Алексей Вербов.

«Да, мы с ним созванивались, списывались. Он мне рассказал, если я перейду, что от меня требуется и так далее, какие условия я здесь получу. В принципе, мне все сразу расписали, и меня это вполне устраивает», – объяснил игрок.

Также Вышников рассказал, ощущается ли переход в «Зенит-Казань» по-особенному.

«Мне до сих пор, наверное, не верится, что я здесь. Пока что у нас не было презентации. Но в любом случае чувствуется по-особенному, особенно когда мне показали Центр волейбола. Чувствуется высочайший уровень команды, даже просто смотря на раздевалку», – высказался Михаил.

Напомним, Михаил Вышников в минувшем сезоне выступал за «Факел» и МГТУ.

Ранее «Зенит-Казань» покинули два связующих – Майка Кристенсон и Евгений Рукавишников.