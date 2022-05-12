Михаил Виноградов об отставках губернаторов: «Прежняя схема ротаций работает»

Массовая отставка губернаторов российских регионов, в результате которой постов лишились главы Кировской, Рязанской, Томской, Саратовской областей и Республики Марий Эл, показывает жизнеспособность системы ротации во власти. Такое мнение «Татар-информу» высказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

По его мнению, прошедшие перестановки в губернаторском корпусе можно оценить как довольно консервативные.

«У глав регионов завершались полномочия, оставлять их было особо не за что. Одновременное объявление — отчасти следствие „тесноты“ повестки (каждый день по одной отставке объявлять нереально на фоне новостей о спецоперации), отчасти — попытка воссоздать ожидания, что, раз прежняя схема ротаций работает, значит, шансы на сохранение прямых выборов остаются», — заключил эксперт.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что руководители пяти регионов России решили покинуть свои посты.

