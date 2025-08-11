Михаил Варфоломеев: «Татарстан – магнит для ученых. К нам едут из Москвы, Мексики, Китая»

Почему состоявшиеся ученые продолжают свою карьеру в Татарстане? Как наука находит ответ на современные вызовы? За какими технологиями будущее? Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал лучший ученый 2024 года в Татарстане, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Михаил Варфоломеев.





Михаил Варфоломеев: «Безусловно, интерес к научной карьере растет, и это показывают опросы, которые проводят в республике и в России»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Награда вручена мне лично, но это результат работы всей команды»

— Михаил Алексеевич, вы стали обладателем премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» Академии наук Татарстана в номинации «Лучший ученый». Интересно узнать об области вашей работы. Мы знаем, что речь о трудноизвлекаемых углеводородах — сфере очень актуальной в нашей республике.

— Действительно, Татарстан сегодня является лидером по технологиям добычи трудноизвлекаемых углеводородов. Отрасль активно поддерживается руководством республики. Очень успешно применяются самые передовые технологии компанией «Татнефть», которая входит в список наиболее инновационных компаний по всем направлениям в России и за ее пределами. Для нас действительно очень важно, чтобы это направление было поддержано.

Награда «Лучший ученый» была вручена мне лично, но это, конечно, результат большой работы всей нашей команды, которая занимается этим направлением в Казанском федеральном университете. Все это не на пустом месте, в нашем университете очень хорошая инфраструктура, мы участвуем во всех федеральных программах поддержки науки, которые дают очень хорошие возможности. Опять-таки, это благодаря ректору университета и поддержке республики. Мы входим в первую группу программы «Приоритет 2030», направленную на технологическое лидерство Российской Федерации. Это действительно результат большой работы и поддержки со стороны университета и республики.

— Вы упомянули свою команду. Кто в нее входит и какие цели ставит перед собой?

— Наша команда, на самом деле, интересная и необычная. С одной стороны, она мультидисциплинарная. В нашу команду, кроме специалистов в области нефти, инженеров-нефтяников, входят химики, физики, специалисты в области моделирования, химических технологий, органического синтеза. Сегодня наука не имеет границ с точки зрения специализаций. За счет того, что в одной команде собрались такие разные, может быть, даже далекие от нефтегазового дела специалисты, у нас рождаются уникальные и интересные технологии.

С другой стороны, очень важно отметить, что Татарстан является магнитом для кадров. В нашей команде работают ребята из Томской и Архангельской областей, Якутии и других регионов, к нам даже приезжают люди из Москвы. У нас также работают ведущие специалисты, состоявшиеся ученые из Мексики, молодые талантливые кадры с Ближнего Востока, из Африки, Китая и других стран, которые решили продолжить свою научную карьеру здесь, в Татарстане. Это некий, наверное, знак. Если не только из других регионов, но и со всего мира в Татарстан стекаются люди, значит, здесь действительно есть хорошая инфраструктура и хорошие возможности для жизни и развития.

— Если говорить о ваших разработках, можно более предметно и доступно рассказать, что именно вы разработали? Мы знаем, что речь идет про некие технологии и реагенты, но чем они полезны?

— Речь о реагентах, которые позволяют повысить эффективность добычи нефти. Конкретнее – мы разрабатываем линейку поверхностно-активных веществ (ПАВ). С ними мы все с вами хорошо знакомы: моющие средства, шампуни — это все ПАВы. На кухне они позволяют нам отмыть с посуды жир, в нефтяном пласте примерно аналогичная ситуация. У породы минеральная основа, а на ее поверхности есть остаточная нефть, которую просто так добыть нельзя. Мы закачиваем туда эти реагенты, специальные поверхностно-активные вещества, и они позволяют остаточную нефть «отмыть» и добыть.

Вы спросите – можно ли использовать те же средства, что мы применяем на кухне? Это не совсем так. Посуду мы моем при температуре плюс 25 градусов, и в чистой, «хорошей» воде все это достаточно просто отмывается. В нефтяных месторождениях температура варьируется от 0 до 150 градусов, то есть нам нужна химия, которая выдержит такие температуры. Второе: там нет пресной воды. Вода в нефтяных пластах очень соленая, содержание солей в ней до 400 граммов на литр, то есть это очень крепкий рассол. Важно, чтобы эта химия работала в таких условиях. Мы работаем как раз в этом направлении, и есть хорошие заделы, мы уже выходим на промышленное применение наших разработок.

«За последние пять лет очень сильно выросло внимание к научно-технологической сфере, особенно в нашей республике» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У нас есть наработки, которые не уступают зарубежным, а по некоторым позициям оказываются более эффективными»

— Вы достаточно давно занимаетесь наукой. Вы можете оценить в динамике, как оказывается поддержка науки в республике? Сравнить с тем, как это было раньше?

— Действительно, опыт научной работы у меня с начала 2000-х годов, и могу отметить, что за последние пять лет очень сильно выросло внимание к научно-технологической сфере, особенно в нашей республике. Татарстан входит в топ-3 рейтинга регионов по научно-технологическому развитию. Понятно, что неспроста, это подкрепляется результатами.

Буквально в конце 2022 года в республике была запущена Стратегия научно-технологического развития. У нас действуют не отдельные формы поддержки ученых, а своя собственная государственная программа. Это уникальная история, эта стратегия как раз была инициирована Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, и он постоянно отслеживает ее реализацию. Главной в этой стратегии является Академия наук Республики Татарстан, и через нее реализуется большое количество форм поддержки, начиная от грантов и заканчивая инфраструктурной поддержкой.

Ну и очень важно отметить, что Татарстан является лидером по технологическому предпринимательству. Для наших молодых коллег, студентов, есть конкурс студенческих стартапов. Татарстан занимает первые места как по количеству заявок, так и по количеству выигранных проектов. Это говорит о том, что эти формы поддержки, привлечение молодежи в науку очень сильно поддерживаются и стимулируются.

— В последние несколько лет экономика России находится под давлением санкций, и это, конечно, касается и науки. Как этот вызов повлиял на научные разработки, на исследовательские процессы? Что происходит сейчас?

— Здесь, наверное, можно сказать о двух аспектах. Первый аспект связан с тем, с кем мы стали более тесно работать. Действительно, эти санкции переориентировали наше сотрудничество на страны Ближнего Востока, Китай и Азию. Тут тоже следует отметить хорошие взаимоотношения Республики Татарстан со странами Ближнего Востока. Раис республики является одним из проводников развития взаимодействия с Ближним Востоком, и это нам очень сильно помогает. У нас есть очень хорошие научные проекты и уже даже есть проекты с индустриальными компаниями на Ближнем Востоке.

Если говорить о том, как это повлияло на нашу работу внутри страны, то санкции привели к тому, что стали недоступны определенные технологии и продукты. Это был достаточно большой и серьезный вызов для компаний, которые работают в республике. Очень важно, что здесь было налажено плотное взаимодействие между наукой и бизнесом. Очень много мероприятий было направлено на то, чтобы мы, как ученые, смогли максимально быстро все запустить. Тут большую роль сыграли Министерство промышленности и торговли РТ и Академия наук РТ. Сейчас у нас есть действительно очень хорошие наработки, которые не уступают зарубежным реагентам, а по некоторым позициям мы оказываемся более эффективными. Конечно, важно, чтобы это все пошло дальше в коммерциализацию.

Еще один интересный момент — в республике совместно с федеральными партнерами запускается специальный фонд «Новая химическая индустрия», который позволит в максимально короткие сроки получить инвестиции, чтобы наши разработки из опытных стадий производства перешли в реальность. Очень большую роль здесь играет республика, выступая площадкой. Не в каждом регионе сейчас есть такие возможности.

— Как, на ваш взгляд, изменились возможности для молодых ученых за последние годы в республике? Могут ли молодые ученые сегодня сказать, что внимание к ним очень велико, что ученым быть престижно?

— Мне кажется, да. Сейчас, безусловно, интерес к научной карьере растет, и это показывают опросы, которые проводят в республике и в России. Даже есть опросы родителей, где их спрашивают, хотели бы они, чтобы их дети развивались в науке. Понятно, что эти цифры растут не просто так. В эту сферу действительно вкладываются ресурсы, усилия и внимание.

Здесь могу отметить, что в республике есть программы поддержки жилищных условий и специальные гранты для молодых ученых. Размеры этих грантов благодаря поддержке со стороны Раиса республики растут, программы расширяются.

Еще раз вспомню о нашем научном коллективе. В его составе люди из Якутии, Архангельска, Москвы, Томска, Мексики, Китая, Йемена, Ирака, Ирана — такой международный состав говорит сам за себя. Они могли выбрать все что угодно, но они не выбрали другие страны или другие регионы, они выбрали Татарстан, потому что здесь можно получить эту поддержку и чувствовать комфортно себя самим и своим семьям.

«Очень важно отметить, что буквально за последний месяц республика получила несколько федеральных грантов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сегодня университеты становятся организациями, которые отвечают за развитие технологического лидерства»

— Вы член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, который занимается формированием государственной политики, в том числе в отношении науки. Расскажите о своем опыте работы в этом совете.

— В Совете действительно обсуждаются самые глобальные стратегические вопросы. На последних заседаниях особое внимание уделяется научно-технологическому развитию для формирования полной цепочки – от разработок до коммерциализации и кадрового обеспечения инженерной отрасли. Фактически сегодня необходимо наращивать компетенции, чтобы были квалифицированные специалисты.

Очень важно отметить, что буквально за последний месяц республика получила несколько таких федеральных грантов. Казанский федеральный университет получил грант на создание инжинирингового центра, и благодаря поддержке ректора университета и республики у нас создается полная цепочка от идей до полупромышленного производства.

Есть лаборатории, где все разрабатывается, есть специальные опытные установки, где проверяется соответствие требованиям индустрии, есть малотоннажное производство. Похожий грант еще выигран Казанским национальным исследовательским техническим университетом по поддержке Центра коллективного пользования.

Мы видим, что развитие и коммерциализация разработок в Татарстане очень активно поддерживаются и развиваются на всех уровнях. Сегодня университеты уже становятся не просто научно-образовательными организациями, а организациями, которые отвечают за развитие технологического лидерства. А сегодня совет и президент страны ставят это одной из ключевых задач.

Что касается вопроса инженерных кадров, Татарстан является партнером и непосредственным участником программ по развитию кадров в инженерной отрасли. Вузы Татарстана входят в эти федеральные проекты, и здесь у нас тоже есть своя уникальная история. Это программа «Физмат прорыв», которую курируют руководство республики, Академия наук и ректор Университета Иннополис Александр Гасников. Многие университеты и организации участвуют в повышении уровня квалификации кадров. Министерство науки и образования РТ активно поддерживает и продвигает эту программу на базе школ, и сегодня ее уже хотят расширить, включить в нее область химии.

Республика Татарстан — это один из передовых регионов в области химических технологий и нефтехимии. У нас ведется добыча, переработка и получение продуктов. Татарстану действительно важно развивать свои кадры, и на этом сосредоточены усилия всех вузов, школ, министерств и непосредственно руководителя республики.

«Татарстан — это один из основных регионов в области химической промышленности. Есть экономические зоны, где можно реализовывать проекты в очень комфортных условиях» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Химия и новые материалы — это технология, без которой другие отрасли не могут развиваться»

— Какой вы видите свою дальнейшую работу, какие задачи будете решать в ближайшие годы?

— У нас сейчас есть национальные цели развития, одна из них — технологическое лидерство. В рамках этой цели запущены национальные проекты, один из которых — «Новые материалы и химия». Мы будем развивать именно это направление.

Сегодня химия и новые материалы – это «сквозная» технология, без которой другие отрасли не могут развиваться. Когда мы говорим про химию, это новые лекарства, новые реагенты для нефтедобычи, специальные добавки для сельского хозяйства — химия везде.

Татарстан — это один из основных регионов в области химической промышленности. Есть экономические зоны, где можно реализовывать проекты в очень комфортных условиях. В «Алабуге» размещают свои производства не только наши промышленные компании, но и компании из других стран, потому что это уникальные возможности. Есть технопарки, есть «Химград», есть венчурные фонды — это все очень ценные институты развития. Мы, как составляющие науки в республике, видим потенциал развития химии и создания уникальных химических продуктов, которые позволят каждому из нас, обычным людям, получить более эффективные лекарства, средства гигиены и другие продукты, которые мы используем каждый день.

Интересное направление — цифровизация. Президентом страны ранее был поставлен вопрос о том, как сделать большой рывок в химии, когда в этом направлении развиваются многие страны. Это использование цифровизации и искусственного интеллекта. Это направление в Татарстане тоже активно развивается. Татарстан является лидером в области цифровых технологий. Так, например, Институты Казанского федерального университета занимаются цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и программным обеспечением. Этот путь развития цифровых технологий, в том числе и в химии, также поддерживается Раисом.

«Татарстан является лидером в области цифровых технологий» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

— В завершение такой вопрос: что бы вы могли посоветовать молодым людям, которые сейчас рассматривают карьеру ученого?

— Я бы посоветовал им быть целеустремленными, активными, потому что сегодня то время, когда в науке можно достичь действительно очень высоких результатов. Существует огромное количество мер поддержки, и нужно этими возможностями пользоваться. Советую развиваться и реализовывать себя именно в этой сфере.

Варфоломеев Михаил Алексеевич

Директор технологического парка «Малотоннажные химические технологии», заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий К(П)ФУ



Родился 8 ноября 1982 года.

В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Физическая химия», имеет звание доцента (2016). Общее количество публикаций – более 500 публикаций, в том числе 655 в изданиях РИНЦ (индекс Хирша 41), 487 в изданиях Web of Science и Scopus (индекс Хирша 44); общее количество патентов – 34.



Победитель премии «Научный прорыв» – лучший ученый 2024 года в Татарстане.



Член Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации.

Член Научного совета РАН по геологии, геофизике, разработке и переработке углеводородов.

Член Ученых Советов Казанского (Приволжского) федерального университета.

Член редколлегии международных журналов Geoenergy Science and Engineering, Petroleum, Energies и Journal of King Saud University – Engineering Sciences.