Михаил Пиотровский: «У нас есть многовековой рецепт взаимодействия разных религий»

У России есть «многовековой рецепт» взаимодействия ислама, православия, буддизма и других конфессий, отметил в ходе конференции «Религиозное многоголосие и национальное единство» Международного дискуссионного клуба «Валдай» директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В качестве примера он привел внимание к восстановлению памятников.

«Сегодня мы обсуждали духовные вопросы и механизмы, которые действуют, в частности, в Татарстане. Опыт республики по восстановлению памятников – это прекрасный пример того, как уделяя внимание этим вопросам, ты создаешь мир в своей стране. Я говорю о музеях, которые являются тем местом, где сходятся все религии и становятся общими ценностями общества», – отметил Пиотровский.

На конференции, по его словам, в частности затронули вопросы места религий – буддизма, мусульманства, православия и других – в культуре России. По мнению Пиотровского, в нашей стране есть свой рецепт их взаимодействия. «Мы его никому не навязываем – просто он самый лучший», – добавил директор Государственного Эрмитажа.