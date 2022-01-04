Михаил Пашкин: «Приглашение в «Ак Барс-Динамо» — самый крутой вызов в моей карьере»

«Ак Барс-Динамо» занимает седьмое по итогам первого кругам чемпионата России по хоккею с мячом, выполняя поставленную перед сезоном задачу по выходу в плей-офф. В интервью ИА «Татар-информ» наставник команды Михаил Пашкин подводит итоги года, рассказывает об изменившемся отношении его подопечных к игре и делится новогодней мечтой.

Всего около полутора месяцев в «Ак Барс-Динамо» работает один из самых талантливых представителей новой тренерской волны Михаил Пашкин, но результаты его деятельности впечатляют

Фото предоставлено пресс-службой «Ак Барс-Динамо»

Всего около полутора месяцев в «Ак Барс-Динамо» работает один из самых талантливых представителей новой тренерской волны Михаил Пашкин, но результаты его деятельности впечатляют. Cпециалист смог одержать семь побед в девяти матчах. В том числе и над действующим чемпионом России красноярским «Енисеем», который тот же Пашкин в марте привел к титулу.

«Полтора месяца назад в эту команду никто не верил»

— Михаил Андреевич, давайте подведем итоги первого круга.

— Ну, полностью я не прошел с командой весь первый круг (с сезона 2020/21 «Ак Барс-Динамо» возглавлял Александр Епифанов, отправленный в отставку в середине ноября 2021 года. — Ред.). Так что могу говорить только по результатам девяти матчей, которые мы провели с ребятами. Всегда сложно принимать команду по ходу сезона, которую ты не формировал. Этот вызов — самый сложный в моей тренерской карьере, но в то же время очень крутой. В том смысле, что чем сложнее работать и решать задачи, тем интереснее. Получится или не получится выполнить задачу, которая перед нами поставлена (выйти в плей-офф. — Ред.), мы узнаем только в конце сезона. Если же брать эти девять матчей, то у нас семь побед и два поражения от «Водника» и «Динамо». Но, во-первых, эти команды в сезоне пока никому не проигрывали, а во-вторых, в обоих этих матчах у нас были шансы взять очки. И это здорово, потому что на сегодня и «Водник», и московское «Динамо» нас реально превосходят в классе.

«Получится или не получится выполнить задачу, которая перед нами поставлена (выйти в плей-офф. — Ред.), мы узнаем только в конце сезона» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

— На пресс-конференции после встречи с одноклубниками в Красногорске вы подчеркнули, что для вас было очень важно, что в середине второго тайма, пропустив три мяча и проигрывая 4:6, ваши хоккеисты сумели сравнять счет и вернуться в игру…

— Это действительно очень здорово, что в условиях, когда соперник сильно, я бы сказал — объемно, превосходит нас в классе, при счете 4:6 мы не разваливаемся, пропуская седьмой, восьмой, девятый и так далее мячи, а продолжаем играть, верить в идею, которую мы вместе создали, и продолжаем идти к ее выполнению. Мы идем за этой идеей до конца, а потом смотрим на результат. Рано или поздно эта работа даст свои плоды. Так получилось, что эти девять матчей дали очень много позитива, и семь побед на промежуточной паузе между двумя кругами чемпионата Суперлиги позволяют нам выполнять поставленную задачу. Если мы будем продолжать развиваться вместе и двигаться в правильном направлении, то мы ее решим. Но это очень большой труд, и если хотя бы на один матч выйдем несобранными или подумаем, что мы лучше, чем соперник, если начнем недорабатывать в плане командных действий, которые приносят победы и очки, то нам будет сложно.

— Очень трудные концовки матчей с «Водником», «Динамо», «Енисеем» — следствие короткой скамейки вашей команды или превосходства соперников в классе?

— На сегодня три названные вами команды превосходят нас в классе. И если при этом мы до последнего сохраняем шансы (а иногда и реализуем их) на то, что можем зацепить очки, это придает нам большую уверенность в своих силах. Игроки у нас собраны хорошие. Их мастерство можно поднять еще. Они поверили в себя, а ведь полтора месяца назад, когда мы только начали работать вместе, в эту команду никто не верил.

«Игроки у нас собраны хорошие. Их мастерство можно поднять еще. Они поверили в себя, а ведь полтора месяца назад, когда мы только начали работать вместе, в эту команду никто не верил» Фото предоставлено пресс-службой «Ак Барс-Динамо»

«Ребята с первого дня показали, что они хотят идти вперед»

— А в каком психологическом и физическом состоянии вы нашли «Ак Барс-Динамо», когда встретились с будущими подопечными, какой вывод вы сделали по первой тренировке?

— Когда ребята вернулись с первого дальневосточно-сибирского тяжелого выезда, четыре поражения ударили по ним психологически. И их состояние было очень нехорошим, и по клубу эта ситуация ударила. И хоккеисты, и команда в целом находились в разобранном состоянии. В первую очередь надо было создать рабочую атмосферу, чтобы они пришли в себя и мы бы начали развиваться вместе. Это было самым важным, первым шагом, чтобы сдвинуться с мертвой точки. И мы потихонечку начали двигаться, чтобы увидеть свет в конце туннеля. Ребята с первого дня показали, что они хотят идти вперед, что они слышат требования, которые к ним предъявляет тренерский штаб, и стараются их выполнять. Мне это очень нравится, потому что мы, тренерский штаб, делаем всё, чтобы создать им условия, чтобы они могли побеждать. Подготовить их к каждому матчу, разобрать предстоящего соперника — вот наша цель, и наши хоккеисты большие молодцы, что слышат нас и хотят выполнять намеченные планы на каждую игру вместе, подчеркну — вместе, как команда. И так мы можем бороться даже с «большими акулами».

— Календарный год завершился, новых дозаявок нет. Остается надежда на внутренние резервы? Где Бубнов, Хрустов — те свои воспитанники, которые уже не первый сезон подводятся к Суперлиге и имеют опыт участия в соревновании элитных клубов?

— Здоровье, травмы… Со многими этими молодыми игроками я еще даже познакомиться не успел. Понимаю вашу озабоченность тем, что у нас нет практически возможности кадрового маневра. Вот в последней игре первого круга с «Уральским трубником» выбыл из строя нападающий Ибрагимов, еще далек от полного восстановления защитник Батманов. Будем, что называется, колдовать.

«Думаю, это важно для любого тренера, чтобы у тебя были лидеры, которые в первую очередь видят не себя, а команду, которые делают других ребят лучше и подтягивают их лидерские качества» Фото предоставлено пресс-службой «Ак Барс-Динамо»

«Если за матч мы будем пропускать не более трех мячей, у нас всегда будет возможность взять очки»

— Для вас важно иметь в команде одного или нескольких лидеров, например по лидеру в каждой линии в идеале? Вы привели к титулу команду с большим количеством не просто лидеров, а звезд...

— В «Енисее» было не один и не два лидера. Алмаз Миргазов, Максим Ишкельдин, царство ему небесное, Сергей Ломанов, Адам Гилльям и очень талантливые игроки, которые стремятся стать лидерами и рано или поздно ими станут, такие как Чупин, Лопатин. Есть молодые, которые сейчас в молодежной сборной, — Шарипов, Середкин. То есть только вопрос времени, когда подрастут новые лидеры. Да, для меня важно, чтобы в команде были лидеры, но, думаю, это важно для любого тренера, чтобы у тебя были лидеры, которые в первую очередь видят не себя, а команду, которые делают других ребят лучше и подтягивают их лидерские качества.

— «Ак Барс-Динамо» проведет первый матч в новом календарном году 7 января дома против «Сибсельмаша». Какой режим работы и отдыха команды на праздники?

— Ребята заслужили новогодние каникулы. У нас с ними будет небольшой отпуск с 31 декабря по 2 января. Ребят распустим, чтобы они отдохнули, набрались новых эмоций. И, самое главное, побыли с семьями и отпраздновали Новый год. А вообще мы поговорили с ребятами и сошлись на том, что самое главное для нас — оборона. Успехи в чемпионате, выигрыш впоследствии медалей и титулов обеспечивается в первую очередь очень хорошей обороной. А когда у тебя есть еще и атака, то это идеал.

«Успехи в чемпионате, выигрыш впоследствии медалей и титулов обеспечивается в первую очередь очень хорошей обороной. А когда у тебя есть еще и атака, то это идеал» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

— В этом плане победа над Первоуральском со счетом 3:0 вам, наверное, куда приятнее, чем счет 7:3 или 8:3?

— Однозначно. И для вратарей, в данном случае Виктора Яшина, сделавшего первый «сухарь» в сезоне, это психологически очень важно — сыграть на ноль. В игре с «Трубником» все ребята здорово помогали Вите и обороне и старались держать концентрацию до последней минуты. В атаке могли сделать больше, много моментов недоработали. Но сыграли на ноль, и это очень важно. Продолжили оттачивать нашу модель обороны. Я и после предыдущих игр ребятам говорил: «Если за матч мы будем пропускать не более двух-трех мячей, то у нас в каждом матче будет возможность взять очки». А если взять статистику, то в первых четырех матчах команда в среднем пропускала почти по 9 мячей. 35 в четырех играх и забили всего 10. А потом в девяти матчах 44 забито и 28 пропущено, то есть в среднем по 3 за игру. Это просто статистика. Вот показатели, по-моему, красноречиво подтверждающие мои слова, вот ключ к успеху.

— После вашего матча с «Динамо» наставник соперников Евгений Иванушкин сказал, что ваша команда весь матч только и делала, что полностью закрывалась на своей половине и отбивалась. А как же при этом шесть голов, которые вы забили?

— Не хотел бы комментировать, пусть за себя все скажет та же статистика. Например, количество угловых — мы их подали больше, чем хозяева, — 11 против 10. И реализуй хотя бы один из них в концовке матча при счете 6:6, то сами и делайте выводы.

«Я верю, что в один прекрасный день бенди станет олимпийским видом спорта»

«Признание хоккея с мячом олимпийским видом спорта важно и для России, и для Швеции, и Финляндии, любой страны, которая развивает этот вид» Фото предоставлено пресс-службой «Ак Барс-Динамо»

— Отвлечемся от вашей команды. Такое впечатление, что разгоревшиеся было после Игр в Сочи и универсиады в Красноярске надежды на придание хоккею с мячом олимпийского статуса как-то погасли в последнее время?

— Не совсем так. Наша федерация и лично Борис Иванович Скрынник последовательно работают в этом направлении. Руководство ФИБ и ФХМР прикладывают все усилия, чтобы в один прекрасный день наш вид спорта стал олимпийским. Это было бы очень круто, и я в это верю.

— Спрошу вас как человека, столько лет пожившего, поигравшего и потренировавшего в Швеции. А для шведов так ли уж важно, чтобы бенди, которое преподается в школах, имеет прекрасную там инфраструктуру, сильный чемпионат, вошло в программу олимпиад? Вот американцы же не настаивают на олимпийском статусе, например, американского футбола или бейсбола.

— Нет, признание хоккея с мячом олимпийским видом спорта важно и для России, и для Швеции, и Финляндии, любой страны, которая развивает этот вид. Хотелось бы, чтобы большие хоккейные державы так же активно продвигали олимпийское признание бенди, как это делает руководство ФХМР, и тем самым помогали ФИБ в этом важном деле. Дай бог, это свершится.

«Если у нас будет крытая ледовая арена, мы поднимем хоккей с мячом в Казани на самый высокий уровень»

— Еще один вопрос, связанный со Швецией. Там зима, как мы знаем, более мягкая, чем у нас. И вот у многих клубов есть и открытые катки, и крытые арены. В легкий морозец, безветреную погоду они предпочитают проводить матчи на свежем воздухе или под крышей?

«В идеальных погодных условиях предпочтительнее (и не только для шведов) играть на свежем воздухе. Там и дышится, и бегается спортсменам легче» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

— В идеальных погодных условиях предпочтительнее (и не только для шведов) играть на свежем воздухе. Там и дышится, и бегается спортсменам легче. Но с учетом погодных аномалий, перепадов температур, изменения климата в перспективе, ранней или поздней, переход нашего вида спорта под крышу — это неизбежный процесс. И чем скорее это произойдет, тем для хоккея с мячом будет лучше. Другое дело, что есть в том же хоккее с шайбой «Зимняя классика», когда матчи на больших стадионах, на свежем воздухе собирают десятки тысяч зрителей и пользуются большим успехом. Такие же матчи можно будет проводить у нас, ради зрителей, ради популяризации русского хоккея. Вот сыграли же перед Новым годом «Динамо» и «Енисей» в Вологде. Это будут настоящие праздники для болельщиков, пример НХЛ это показывает, там эта традиция давно прижилась и к нам перешла. К этому надо двигаться, и, уверен, это будет.

— Михаил Андреевич, наше интервью выйдет в новогодние дни. Что бы вы хотели пожелать нашим читателям и вообще всем казанским болельщикам хоккея с мячом?

— Всем любителям хоккея и болельщикам «Ак Барса-Динамо» хотелось бы пожелать здоровья и чтобы у каждого сбылась своя мечта. Но главное — чтобы было здоровье. А есть здоровье — есть и силы для творчества. Всего наилучшего нашему клубу и замечательному городу Казань и его жителям! И давайте считать это просьбой к Деду Морозу, но и без шуток, было бы очень здорово, чтобы наш уважаемый Президент Рустам Нургалиевич Минниханов обратил внимание на наш вид спорта и дал возможность осуществить проект о строительстве многофункциональной крытой арены с большим полем для хоккея с мячом. Под одной крышей сосуществовали бы мы, фигуристы, конькобежцы, керлингисты, и не просто уживались, а развивались бы — от детей до профессионалов. И тогда наш любимый русский хоккей мы сможем поднять на самый высокий уровень. В Казани, красивой и комфортной, ты можешь развиваться и как спортсмен, и просто как человек, гражданин, и думаю, что наша мечта о крытом ледовом дворце актуальна в этом контексте. Всех с Новым годом!

— Благодарю вас за эту беседу, успехов вам, вашей семье и «Ак Барс-Динамо» в 2022 году!

Беседовал Александр Норден