Михаил Мясникович: У стран ЕАЭС очень высокий уровень продовольственной самодостаточности

У государств — членов Евразийского экономического союза очень высокий уровень продовольственной самодостаточности. Об этом заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович после заседания Евразийского межправительственного совета в Казани.

«Рассмотрены вопросы, которые касаются продовольственной безопасности. Считаем, что у нашего союза очень высокий уровень самодостаточности. Мы в комиссии провели серьезную работу по балансу продовольствия. И поскольку сейчас эта тема часто фигурирует в СМИ, хочу сказать, что по зерну, мясу, сахару, молочным товарам у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить устойчивое снабжение внутреннего рынка нашего союза и даже продавать излишки на экспорт», — сказал спикер.

В связи с этим, по его словам, «всякая ценовая волатильность не связана с дефицитом или другими сложностями». При этом, по мнению Мясниковича, «необходимо совершенствовать управление этими ресурсами, чем сейчас достаточно активно занимается комиссия».

Он подчеркнул, что у стран ЕАЭС много совместных программ, которые уже проработаны. «Я очень рад, что премьер-министры сегодня при обсуждении вопросов повестки дня обращали внимание на необходимость углубления кооперации и создание новых совместных компаний, который будут позиционировать себя не только на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, но и достаточно активно работать на внешнем контуре», — заметил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

Мясникович сообщил, что государства союза нашли новый инновационный подход, связанный с совершенствованием мер экспортного регулирования. «Стороны договорились провести работу по сближению и возможной гармонизации применяемых мер экспортного регулирования», — отметил он.

Премьер-министр Казахстана, председатель Евразийского межправительственного совета Аскар Мамин добавил, что участники заседания рассмотрели важные вопросы, направленные на укрепление торгово-экономического сотрудничества, развитие промышленной кооперации и углубление интеграции в пространстве ЕАЭС.

«Думаю, что прошедшее заседание внесет дополнительный импульс в развитие интеграционных процессов стран ЕАЭС. Мы уверены в дальнейшем укреплении взаимодействия. Дружба, взаимное уважение и нацеленность на экономическое партнерство будут и впредь оставаться главными принципами отношений в рамках ЕАЭС для повышения качества жизни наших стран», — убежден он.

В Казани 29 и 30 апреля прошли мероприятия Евразийского межправительственного совета. ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в ее состав входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.