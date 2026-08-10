Михаил Мурашко контролирует оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА на РТ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при беспилотной атаке на Нижнекамск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в Нижнекамске», – сказал Кузнецов.

Напомним, что, по последним данным, при атаке БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек. Еще 39 получили ранения.