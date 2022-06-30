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Официальная хроника
30 июня 2022  08:16

Михаил Михалин покидает пост заместителя полпреда Татарстана в России

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Заместитель полномочного представителя Татарстана в России Михаил Михалин покидает свой пост. Указ, подписанный Президентом РТ Рустамом Миннихановым, опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что Михаил Владимирович освобождается от должности «30 июня 2022 года <...> по собственному желанию».

Михалин стал заведующим отделом координации международных и экономических связей полпредства Татарстана в России в январе 2019 года. 

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