Михаил Михалин покидает пост заместителя полпреда Татарстана в России

Заместитель полномочного представителя Татарстана в России Михаил Михалин покидает свой пост. Указ, подписанный Президентом РТ Рустамом Миннихановым, опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что Михаил Владимирович освобождается от должности «30 июня 2022 года <...> по собственному желанию».

Михалин стал заведующим отделом координации международных и экономических связей полпредства Татарстана в России в январе 2019 года.