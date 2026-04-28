Михаил Мишустин: «Знания станут главным капиталом в новой экономике»

Председатель правительства России Михаил Мишустин выступил с лекцией в рамках просветительского марафона общества «Знание». В начале выступления он затронул темы самореализации молодежи, изменений на рынке труда и влияния технологического прогресса на будущие профессии. Об этом сообщили в канале Правительства России в МАКС.

Мишустин отметил, что именно таланты, энергия, трудолюбие и целеустремленность молодых людей, по его мнению, становятся основой успехов страны.

Он также подчеркнул, что универсального пути к успеху не существует. При этом, по его словам, есть три важных составляющих: любимое дело, развитие навыков и польза для общества.

Глава правительства добавил, что государство создает условия, чтобы молодежь могла раскрывать свой потенциал в период постоянных изменений, когда трансформируются рынки труда и целые отрасли экономики, а главным ресурсом становятся знания и готовность учиться новому.

Отдельно он остановился на роли технологий. По его словам, искусственный интеллект уже активно используется в разных сферах, однако без фундаментальной подготовки стать специалистом в этой области невозможно. Он подчеркнул, что молодым людям важно не ограничиваться модными направлениями, а глубоко изучать выбранные дисциплины, чтобы выходить на более высокий уровень понимания.

Мишустин отметил, что страны, которые умеют создавать и массово внедрять инновации, становятся мировыми лидерами. При этом технологический прогресс, по его словам, меняет и формы занятости, и сами профессии.

Он также предупредил, что главная проблема заключается не в исчезновении отдельных профессий, а в иллюзии, которую может создавать доступность искусственного интеллекта – будто можно обходиться без профессиональных знаний.

По его мнению, востребованными будут специалисты, способные глубоко разбираться в предметной области и создавать новое. Именно такие люди, как он отметил, будут двигать развитие вперед, и от них во многом зависит будущее страны.