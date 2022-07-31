Михаил Мишустин сменил главу Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы Пенсионного фонда России. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР», — отмечается в сообщении.

Свой путь в структурах фонда он начал в 2001 году в должности главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007-го Чирков возглавил Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, в июле 2012-го — Департамент организации назначения и выплаты пенсий. В 2018 году стал заместителем председателя правления ПФР.