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Общество 23 февраля 2025 09:00

Михаил Мишустин поздравил Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества

Михаил Мишустин поздравил Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества
Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества.

«Сегодня мы вспоминаем великие победы наших вооруженных сил, ратные подвиги доблестных воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны. И с особой благодарностью в этот день чествуем всех, кто беззаветно предан своей Родине, самоотверженно стоит на страже её безопасности и территориальной целостности, укрепляет суверенитет и могущество России, обеспечивая будущее для новых поколений», – говорится в тексте поздравления.

Мишустин пожелал Минниханову успехов, здоровья и благополучия.

#Михаил Мишустин #Рустам Минниханов
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