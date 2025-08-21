Михаил Мишустин отметил заслуги Рустама Минниханова в развитии Татарстана

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил значительный вклад Раиса Татарстана Рустама Минниханова в развитие региона. Встреча состоялась в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в Казани. Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова поделилась видео в своем Телеграм-канале.

Мишустин подчеркнул, что Минниханова поддерживает Президент России Владимир Путин, и выразил уверенность, что на предстоящих выборах его заслуги будут оценены по достоинству.

«Хочу вам от всей души пожелать удачи на предстоящих выборах Раиса Республики Татарстан», – сказал Михаил Мишустин.

Рустам Минниханов в ответ поблагодарил российского лидера и Правительство РФ за поддержку.

«Мы ведем большие международные программы. Большое спасибо Вам, Правительству – у нас полный контакт по всем проектам. Для нас созданы все условия, остается только работать», – отметил Раис Татарстана.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой