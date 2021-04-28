Мишустин: «Очень серьезная делегация прибыла в Казань, мы видим, как все подготовлено»

«Президент России неоднократно говорил, что очень важна обратная связь, организация в получении информации. Потому что те идеи, мысли, национальные проекты, которые являются катализаторами социально-экономического развития, хороши, когда их поддерживают люди. Обратную связь мы хотим наладить через тесный контакт с руководителями регионов», - сказал Мишустин.

Глава Правительства РФ напомнил, что Президент Татарстана является руководителем рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда».

«Мы совместно с Госсоветом сейчас рассматриваем планы, чтобы инициативы по социально-экономическому развитию были представлены в ближайшее время. Это как раз та самая декомпозиция национальных целей, поставленных Президентом РФ в программы федеральных органов исполнительной власти, что очень важно», - заметил он.

Мишустин попросил Минниханова оценить инициативы, которые планируется представить Президенту России Владимиру Путину.

«Минэкономразвития и Минфин их обрабатывают. И в тесном контакте с Госсоветом, с вашей рабочей группой будем смотреть, какие из этих инициатив достойны, чтобы представить Президенту. И в будущем, имея на это все необходимые средства, планируем реализовать их как главные цели развития нашей страны», - подчеркнул он.

Премьер-министр России также поблагодарил Президента Татарстана за «блестящую организацию мероприятий Евразийского межправительственного совета».

«Очень серьезная делегация прибыла в Казань, мы видим, как здесь все подготовлено. Надеюсь, что мы плодотворно поработаем, в том числе наши гости ознакомятся с экономикой Татарстана, интересными проектами», - продолжил он.

Минниханов ответил, что для Татарстана большая честь принимать участников Евразийского межправительственного совета в Казани.

«Мы подготовили для наших гостей интересную программу. Считаю, что такие события очень важны», - сказал руководитель республики.

Затем Президент Татарстана ознакомил главу Правительства России с эпидемиологической обстановкой в респубилке, которая, по его словам, достаточно стабильна.

«Ежедневно выявляется в среднем 32-38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вакцину в достаточном количестве мы получили. На сегодня 240 тыс. татарстанцев прошли вакцинацию. Ежедневно прививается более 5 тыс. человек. За весь период около 6 млрд рублей стимулирующих выплат получили из федерального бюджета на поддержку медработников», - проинформировал он.

Рустам Минниханов также напомнил, что в регионе была за 100 дней возведён корпус Республиканской инфекционной больницы.

Говоря об экономике, Президент Татрстана сообщил, что за 1 квартал по основным показателям - в обрабатывающей промышленности, в нефтехимическом комплексе, в машиностроении и других - ситуация также стабильная. Всё социальные выплаты в республике выплачиваются в полном объёме. Все национальные проекты также реализуются в плановом порядке. Что касается крупных инвестиционных проектов, то идёт работа на комплексе «ТАНЕКО», на этиленовом комплексе ПАО «Нижнекамскнефтехим», ряд проектов реализуется в Иннополисе, а также в особой экономической зоне «Алабуга».

«В прошлом году инвестиции в основной капитал составили 605 млрд рублей. В этом году, думаю, что сумма будет не меньше, потому что идет реализация крупных инвестиционных проектов. Рынок труда стабилизировался. Сейчас регистрируемся безработица составляет 1,6%. Большая работа ведется по цифровизации. Поддержка малого и среднего бизнеса оказывается оперативно», - рассказал Президент РТ.

Когда речь зашла об агропромышленном комплексе, Мишустин поинтересовался прогнозом на урожай. Минниханов отметил, что примерно 5-6% озимых в регионе необходимо пересеять, но это небольшое количество. Он также выразил надежду на то, что республика в этом году соберет такой же хороший урожай зерновых, как и в прошлом году.

«Наша рабочая группа в Госсовете РФ очень активно участвует в реализации национальных целей. Они очень амбициозные. Поэтому мы полностью вовлечены в эту работу», - заключил Президент РТ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин Сегодня приехал в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в столице Татарстана 29-30 апреля.

На заседании главы Правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, а также перспективам сотрудничества в области космических исследований.