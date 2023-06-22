Михаил Мишустин назвал профессию инженера одной из самых важных и престижных в России

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал профессию инженера одной из самых важных и престижных в стране. Об этом Премьер-министр РФ заявил на встрече с работниками Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев».

«Сегодня технологи, инженеры, инструментальщики – это важнейшие специальности для страны. Это люди, которые создают технологический суверенитет и независимость своей Родины. Поэтому нет никаких сомнений, что это одна из самых престижных профессий. Все профессии хороши, но бывают времена, когда что-то становится крайне важным. И сегодня наши инженеры, технологи выполняют задачи, которые от них ждет вся страна», – сказал Мишустин.

Он заметил, что для привлечения молодежи в рабочие профессии в России реализуется федеральная программа «Профессионалитет». «Пытаемся соединить учебные заведения с предприятиями, чтобы был заказ специалистов по всем тематикам. Также открываем специальные классы», – добавил глава Правительства РФ.

Он уточнил, что в настоящее время в 23 регионах России открыто 130 инженерных классов, в которых обучается 3 тыс. школьников. А до конца года будет открыто 300 таких классов.