Михаил Мишустин направил Рустаму Минниханову новогоднее поздравление

Председатель Правительства России Михаил Мишустин направил поздравление Раису Татарстана Рустаму Минниханову с Новым годом и светлым Рождеством.

В послании отмечается, что эти праздники наполняют сердца теплом, добротой и вдохновением, объединяют людей общими чувствами счастья и радости.

«Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперед», – подчеркнул Председатель Правительства РФ.

Мишустин пожелал Раису Татарстана и его близким здоровья, счастья, благополучия и взаимопонимания.