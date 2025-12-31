Михаил Мишустин направил Рустаму Минниханову новогоднее поздравление
Председатель Правительства России Михаил Мишустин направил поздравление Раису Татарстана Рустаму Минниханову с Новым годом и светлым Рождеством.
В послании отмечается, что эти праздники наполняют сердца теплом, добротой и вдохновением, объединяют людей общими чувствами счастья и радости.
«Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперед», – подчеркнул Председатель Правительства РФ.
Мишустин пожелал Раису Татарстана и его близким здоровья, счастья, благополучия и взаимопонимания.