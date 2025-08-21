news_header_top
Руc Тат
Общество 21 августа 2025 14:09

Михаил Мишустин на форуме в Казани рассказал об интерактивной карте Героев России

Интерактивная карта героев России, представленная на выставке Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», может стать основой для увековечивания памяти защитников Отечества. Об этом на пленарной сессии форума заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Эта карта – блестящая идея. В будущем она может стать основой для создания мемориалов, названий улиц и общественных пространств. Конечно, к организации таких мест нужно подходить аккуратно, системно и при едином стандарте», – заметил он.

Мишустин призвал учитывать создание объектов, посвященных подвигам героев нашей страны при территориальном планировании.

