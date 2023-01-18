Михаил Крутихин: «Будут останавливать скважины, которые выдают два ведра нефти в сутки»

Вслед за эмбарго на морские поставки нефти в ЕС и введением потолка цен вскоре начнет действовать запрет и на поставки нефтепродуктов из России. Как санкции могут отразиться на российской «нефтянке»? Мнением с «Татар-информом» на эту тему поделился один из ведущих экспертов по нефти и газу Михаил Крутихин.

Михаил Крутихин: «Ситуация, сложившаяся вокруг России, не влияет на мировые цены на нефть»

Фото: стоп-кадр видео

«Нужно найти почти на 60% нефтепродуктов каких-то других покупателей»

Михаил Иванович, какой объем нефтепродуктов с 5 февраля попадет под ограничения?

В 2021 году Россия экспортировала 144 млн тонн нефтепродуктов. По подсчетам тех стран, которые выступили с инициативой эмбарго, они отказались в общей сложности от 57% этого объема. То есть нашей стране нужно найти почти на 60% нефтепродуктов каких-то других покупателей. Это первое.

Второе: это будет очень серьезный удар в целом по нефтяной отрасли, поскольку РФ производит огромное количество нефтепродуктов, требующих переработки. Это мазут, который перерабатывается на технически лучше оснащенных НПЗ в более дорогие нефтепродукты, и прямогонный бензин — так называемая нафта.

Внутренний рынок не способен принять объем нефтепродуктов, который российские компании не смогут поставлять на экспорт?

Столько просто не нужно. В нашей стране недостаточная внутренняя мощность для того, чтобы поглотить эту самую нафту и мазут и превратить в нечто более ценное. Внутреннего рынка для них нет. Поставить эту продукцию кому-то за пределы стран, которые ввели эмбарго, невозможно. В Китае и Индии такого добра достаточно. То есть для этих нефтепродуктов нет и внешнего рынка.

«Дизельное топливо сейчас в мире в некотором дефиците» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

« На те нефтепродукты, которые пользуются спросом, обычно есть даже бонусная наценка»

Насколько эти санкции скажутся на доходах нашей страны?

По данным агентства Bloomberg, введение эмбарго и потолка цен на сырую нефть с 5 декабря прошлого года уже привело к тому, что Россия каждый день теряет примерно 172 млн долларов. А когда 5 февраля введут еще и запрет на морские поставки нефтепродуктов, наша страна будет терять по 280 млн долларов в день.

То есть оценка Bloomberg близка к реальной?

Да. Хотя мы еще не знаем всех последствий. Часть каких-то нефтепродуктов, может быть, все-таки удастся пристроить. На Западе сейчас обсуждают потолки цен на них. На те нефтепродукты, которые пользуются спросом, обычно есть даже бонусная наценка. Скажем, это дизельное топливо, которое сейчас в мире в некотором дефиците. На них, возможно, установят один потолок цен. А на те нефтепродукты, которые представляют собой полуфабрикаты и особым спросом не пользуются, – это прямогонный бензин и мазут – установят другой потолок цен.

Как это будет работать, пока неясно, потому что решения по этому вопросу еще нет. Тем не менее эмбарго и потолок цены для нефтепродуктов вступят в силу в феврале так же, как ранее для сырой нефти, и они работают.

«По реалистичным прогнозам, добыча в целом по стране может сократиться наполовину» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Российскую нефть удалось перенаправить в Индию и некоторые другие азиатские страны»

Что, по вашему мнению, в этом случае будут делать компании?

Они будут сворачивать добычу, потому что новых рынков на большинство нефтепродуктов, как я уже сказал, просто не существует.

С введением эмбарго на российскую нефть ее удалось перенаправить в Индию и некоторые другие азиатские страны. Дополнительно, хотя и немного, нефть также пошла в Китай. С нефтепродуктами вопрос серьезнее. Когда НПЗ дадут сигнал тем, кто поставляет нефть: «Все, столько мы не возьмем», для нефтяников это будет означать одно: надо сворачивать добычу — ликвидировать или консервировать скважины.

Даже вице-премьер Александр Новак сообщил, что добыча может быть сокращена. В начале года, еще до эмбарго на нефтепродукты, он говорил, что добыча нефти в России снизится на 5-7%. По реалистичным прогнозам, добыча в целом по стране может сократиться наполовину.

В этой ситуации и НПЗ могут пойти на крайние меры?

Конечно. Заводы, которые заточены на выпуск полуфабрикатной продукции, должны будут либо отчасти сворачивать производство, либо закрываться. Например, три таких предприятия есть в Самарской области. Если нефтеперерабатывающие заводы не имеют глубокой переработки, им придется трудно. Потому что с мазутом выйти на рынок больше не удастся.

«Восстановить добычу нефти в России в прежнем объеме после сокращения уже не удастся» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

« Я думаю, что сейчас также будут останавливать наименее эффективные скважины»

Какой объем от общего фонда скважин может быть законсервирован? И насколько это окажется критичным для нефтяных компаний?

Трудно сказать. У нас в России больше 180 тысяч работающих скважин. Но у некоторых компаний уже есть опыт по сокращению добычи.

Если помните, в мае 2020 года Россия впервые практически ответила на призыв ОПЕК сократить добычу – до этого только отговаривалась всякими лозунгами и обещаниями. А с этой даты началось сокращение. Сокращали, естественно, наименее эффективные скважины с низкими дебитами. Средний дебит скважины в России в результате того сокращения повысился с 8,5 до 9,5 тонны в сутки.

Я думаю, что сейчас также будут останавливать наименее эффективные скважины — там, где сильно обводненные промыслы. Например, на Самотлоре (крупнейшее в России и 7-е по размеру в мире нефтяное месторождение в ХМАО, — прим. Т-и) — там из-под земли идет 96% воды и только 4% нефти. То есть такие малорезультативные месторождения, которые выдают с помощью станка-качалки или погружного электронасоса два ведра нефти в сутки. Но потом восстановить такие скважины коммерчески абсолютно нерентабельно.

Наша республика не исключение?

Даже в условиях Татарстана, где нет вечной мерзлоты, все равно есть опасность, что остановленная скважина будет очень сильно «запарафиниваться». И второе: в Татарстане на многих промыслах тоже сильное заводнение. Бурить новую скважину рядом? А есть ли какой-то смысл вклиниваться в пласт, где больше воды, чем нефти? Поэтому и я, и многие другие эксперты думаем, что восстановить добычу нефти в России в прежнем объеме после сокращения уже не удастся.

«Большой судовладелец покупает океанский танкер на 2 млн баррелей нефти. К нему подходят более мелкие танкеры, загружают нефть, и уже неизвестно, чья это продукция» Фото: CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

«Пытаются пользоваться услугами судовладельцев, которые не объявляют свою идентичность»

Возможно ли полное прекращение экспорта нефтепродуктов? Или, как в случае с нефтью, они будут продаваться, но с дисконтом? Сколько может составить размер скидки к текущим ценам?

По размерам скидки мы вообще ничего не знаем, потому что два потолка цен еще только обсуждают — неизвестно, какими они будут. По объемам и конкретным видам нефтепродуктов тоже ничего не известно. Я думаю, что часть из этих 60% экспорта, который должен был исчезнуть без всяких потолков, все-таки удастся каким-то образом пристроить.

Российские компании уже пытаются пользоваться услугами судовладельцев, которые не объявляют свою идентичность и танкеры у них ходят без транспондеров.

Как и в случае с нефтью: было такое, что танкеры, перевозящие ее из нашей страны, пропадали с радаров и, выходя в открытое море, перегружали «черное золото» на другие суда? Говорили, что такая тактика ранее применялась для экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана, также находившихся под санкциями?

Да, такая практика имеет место. Большой судовладелец покупает океанский танкер на 2 млн баррелей нефти. К нему подходят более мелкие танкеры, загружают нефть, и уже неизвестно, чья это продукция. Затем она транспортируется туда, где ее согласились приобрести.

«У нас в цене литра бензина или дизтоплива больше 70% составляют налоги» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Розничные цены не зависят от цены нефти»

Если нефтяные компании пойдут на консервацию нефтяных скважин, как эта ситуация отразится на ценах на моторное топливо на внутреннем рынке в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в том числе на стоимости бензина и дизельного топлива?

Розничные цены будут по-прежнему расти. Потому что они не зависят ни от цены нефти, ни от экспорта, ни от политики нефтяных компаний. У нас в цене литра бензина или дизтоплива больше 70% составляют налоги. То есть цена будет такой, как скажет государство. А поскольку государству в нынешних условиях нужны деньги, то цены на товары будут расти.

А что будет с ценами на мировом рынке?

Думаю, что там не будет значительных изменений. Я придерживаюсь того мнения, что реального дефицита нефти и нефтепродуктов на рынке сейчас нет. Если наметился некоторый дефицит дизтоплива, то уже включились в работу нефтепереработчики в других странах: на Ближнем Востоке, в Индии. Дизтопливо пойдет оттуда, уже заключены свежие договоры. Например, Кувейт будет поставлять в Европу в 5 раз больше дизтоплива, чем поставлял раньше.

На мой взгляд, проблемы на мировом рынке решаемые. Ситуация, сложившаяся вокруг России, не влияет на мировые цены на нефть. И, вероятно, не будет влиять в дальнейшем. На эти процессы, скорее всего, может повлиять оживление экономической деятельности в Китае после антиковидных мер. Вот этот эффект может быть значительней, чем эмбарго на поставки российской нефти.



Михаил Иванович Крутихин — российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, переводчик, журналист, историк и востоковед. С 1972 до 1992 года работал в ТАСС, работал в Египете, Иране, Сирии и Ливане.



Был главным редактором американского журнала Russian Petroleum Investor. С 1999 года — сооснователь и партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy.