Михаил Коновалов: «Среди вратарей КХЛ впечатляет больше всего Тимур Билялов»

19-летний голкипер «Ирбиса» Михаил Коновалов дал эксклюзивное интервью «ТИ-Спорту». В нем вратарь казанской системы рассказал о любимых вратарях в КХЛ, НХЛ и мечте дебютировать за «Ак Барс». Подробнее - в материале ниже.





Михаил Коновалов – потенциально будущий «первый номер» «Ак Барса»?

Хоккейная вертикаль «Ак Барса» – одна из самых масштабных в КХЛ. Казанцы имеют два больших фарм-клуба в ВХЛ («Нефтяник» и «Барс»). Каждый год высокие задачи ставит перед собой в МХЛ «Ирбис».

Руководство «Ак Барса» всегда требует от молодежных команд поставки талантливых игроков в первую команду. Особенно это касается вратарей. На местных воспитанников «Ак Барс» любит делать ставку из сезона в сезон. Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Максим Арефьев – все они выходцы из системы казанского клуба.

На подходе еще один амбициозный голкипер – Михаил Коновалов. Вратарю – 19 лет, и на уровне МХЛ это весьма заметная фигура во вратарском цехе. В этом сезоне средний процент отраженных бросков Коновалова в лиге составляет более 93%. Впечатляющая статистика позволила хоккеисту принять участие в «Кубке Вызова», прошедшем в Екатеринбурге.

Анвар Гатиятулин регулярно привлекает голкипера к тренировкам с первой командой «Ак Барса» и даже однажды сделал Коновалова запасным вратарем на матч с «Салаватом Юлаевым».

«Мне очень нравится стиль игры Сергея Боровского»

«Мне очень нравится стиль игры Сергея Боровского»

– Михаил, в этом сезоне идешь с хорошей статистикой в МХЛ. Более 93% отраженных бросков. Как считаешь, за счет чего удается играть так уверенно?

- Да, действительно этот сезон для меня лучший в МХЛ за последние четыре года. Менял ли как-то подготовку летом именно к этому сезону? Знаете, стараюсь каждый год анализировать свою игру, это важно, чтобы понимать, каких ошибок следует избежать в дальнейшем. Могу сказать, что в этом году стал скорее спокойным, отсюда, наверное, и появилась уверенность. А вообще – личная статистика для меня не так важна. Главное – это результаты команды.

- Ты в нескольких интервью рассказывал, что твой кумир – Сергей Бобровский в НХЛ. Расскажи, почему именно он?

- Великий российский вратарь, два Кубка Стэнли. Очень нравится его стиль игры, то, как он ведет себя на льду, вне льда.

- А если брать среди вратарей КХЛ, кто впечатляет больше всего?

- Тимур Билялов, конечно! (улыбается)

«Буду работать усерднее, чтобы исполнить мечту и дебютировать за «Ак Барс»

- Ты был запасным вратарем на матче «Ак Барса» в этом году, когда команда играла против «Салавата Юлаева». Если честно, был мандраж?

- Если честно, да, немного был. Сами понимаете, КХЛ, какой уровень.

- Допускал мысль на лавке, что, возможно, придется выйти на лед, если с Максимом Арефьевым что-то случится?

- Я был готов играть, и на самом деле, конечно, хотелось дебютировать за «Ак Барс». Так скажем, исполнить свою мечту. Буду работать усерднее, чтобы эта мечта обязательно исполнилась.

- В этом сезоне ты весьма часто привлекался к тренировкам с первой командой. Как тебя приняли в «Ак Барсе», с кем взаимодействовал из хоккеистов больше всего?

- В «Ак Барсе» все ребята очень общительные, приветливые, отличная атмосфера. Непередаваемые эмоции, когда тренируешься с первой командой, такими мастерами. Общались с защитником Ильей Карпухиным, очень веселый, приветливый человек. С Тимуром Биляловым тоже удалось поговорить хорошо. Поэтому только в позитивном ключе могу отозваться о таком опыте тренировок с «Ак Барсом».

«Опыт, из которого надо извлекать урок» – о вылете «Ирбиса» в первом раунде плей-офф Кубка Харламова в прошлом году

- Последние два сезона «Ирбис» вылетал в первом раунде плей-офф Кубка Харламова. В этом году у клуба наверняка вновь самые высокие задачи. Давит ли на команду то, что не хочется повторять печальный опыт из сезона в сезон?

- Да, в прошлом году очень обидно мы вылетели в первом раунде от «Кузнецких Медведей». Обидно еще и потому, что очень здорово провели регулярный чемпионат, заняли первое место. Действительно, большие надежды строили на плей-офф, и так, к сожалению, получилось, что уже вылетели в первом раунде. Наверное, недооценили где-то соперника, за что и поплатились. Но это опять же опыт, из которого надо извлекать урок, работать над ошибками.

- Ты был участником великого матча между «Реактором» и «Ирбисом», когда случилась драка пять на пять. Расскажи, с какими эмоциями ты наблюдал за потасовкой из ворот?

- Это было очень неожиданно. За считанные секунды все побросали перчатки, начали драться. Со стороны наблюдать за этим было очень необычно, немного странно. Потому что как бы ход и результат матча не располагали к тому, что может случиться такая драка.

- Не было желания подраться тоже с вратарем «Реактора»?

- А я же выкатился чуть-чуть из ворот, думал, он тоже захочет со мной подраться. Был готов к этому. Но наш тренер по вратарям сразу сказал вернуться обратно.

- У тебя были драки в карьере?

- Да, одна была, в ЮХЛ еще. Поэтому знаю, что это такое. Если кто захочет со мной подраться, я готов (улыбается). Хотя, надо признать, в МХЛ вратари намного спокойнее, чем в ЮХЛ. Не было у меня в карьере случаев, когда момент в матче располагал к тому, чтобы подраться с вратарем другой команды. История с «Реактором» - скорее исключение.

- В этом сезоне, когда играли с «Реактором», не вспоминали эту историю с нижнекамскими хоккеистами?

- А чего вспоминать ее? Все же неприятный инцидент произошел. Такие вещи хоккей не красят, поэтому не вспоминали совершенно эту историю.