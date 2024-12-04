Михаил Карисалов: «Потенциал спроса на полимерные решения огромен»

Потенциал роста спроса на полимерные решения остается огромным за счет импортозамещения и расширения применения синтетических материалов. Об этом заявил генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

«Мы готовимся к росту спроса со стороны ЖКХ, после того как был принят ГОСТ, разрешающий использовать в коммунальном секторе полимерные трубы со сроком службы до 100 лет», — рассказал Карисалов.

Еще одно направление, переживающее бурный рост — cегмент e-com. «Доля полимерной упаковки в РФ — 37%, в мире — 50%, доля полимерных решений в ЖКХ в России — до 40%, а в Европе — до 85%», — привел данные гендиректор СИБУРа. «Мы верим в фундаментальный потенциал рынка», — подчеркнул Карисалов.

На удовлетворение в том числе перспективного спроса направлена инвестиционная программа компании. «У нас один из самых крупных инвестиционных портфелей среди российского бизнеса – стоимость проектов в стадии реализации более 1,7 трлн рублей с горизонтом пусков до 2028 года», — отметил глава СИБУРа.

Холдинг параллельно реализует три крупных проекта – Амурский ГХК, комплекс дегидрирования пропана и производства полипропилена на "Запсибнефтехиме" (ДГП-2) и ЭП-600 в Нижнекамске с деривативами этилена, а также ряд менее тоннажных. «Эти проекты в значительной степени проинвестированы, и сейчас компания находится в интересном промежутке времени, когда в 2027–2028 годы начнется ввод этих мощностей в эксплуатацию и получение дополнительных экономических эффектов», — добавил он.

К концу 2028 мощности СИБУРа по производству базовых полимеров вырастут на 3,7 млн тонн, почти на 80%. После запуска АГХК компания войдет в шестерку мировых лидеров по объему выпуска полимеров, а Россия поднимется на седьмое место среди стран-производителей.

В относительном снижении темпов роста спроса на полимеры компания существенных рисков для себя не видит. Во-первых, это «эффект высокой базы прошлых лет», объяснил Карисалов. Во-вторых, спрос на пластики в России устойчиво растет даже тогда, когда мировой рынок нефтехимии находится в низкой фазе своего цикла. «Это [замедление темпов роста] небольшая коррекция, самое главное, что в целом динамика роста не только положительная, но и довольно высокая относительно других стран, — подчеркнул гендиректор СИБУРа. - В прошлом году объем переработки полимеров в России вырос на 9%, почти в три раза опередив рост ВВП. При этом импорт год к году снизился — и в материалах, и в готовых товарах. То есть речь идет о десятках и сотнях тысяч тонн конечных изделий, которые ранее в России не производились».

Карисалов заметил, что в этом году производственная динамика будет скромнее, но темпы развития переработки все же продолжат обгонять рост ВВП.