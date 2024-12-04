Михаил Карисалов: «Локализуем производство катализаторов в России, в том числе в Казани»

СИБУР далеко продвинулся в области снабжения производства полимеров катализаторами и создании собственных технологических цепочек, рассказал гендиректор компании Михаил Карисалов. «Холдинг собирается локализовать весь технологический цикл, от разработки до промышленного производства катализаторов, на 100% на территории России, в том числе на планируемой катализаторной фабрике в Казани», - отметил глава СИБУРа.

По словам Карисалова, сегодня на рынок выведено 109 разработок, которые СИБУР масштабирует и распространяет как зарекомендовавшие себя решения.

«Еще 120 проектов находятся на продвинутой стадии внедрения. Потенциал роста ежегодного потребления [полимеров] только по этим двум категориям — около 1,5 млн тонн. А с учетом бизнес-идей на более ранних стадиях проработки, которых более 530, потенциал потребления составляет примерно 3,4 млн тонн в год», - добавил гендиректор компании.

Напомним, строительство в Казани фабрики катализаторов СИБУРа запланировано на территории «Казаньоргсинтеза». Она появится в новом научно-промышленном парке «Северные ворота», который будет специализироваться на переработке продукции КОСа. В октябре 2024 года правительство Татарстана утвердило проект создания индустриального парка. На его территории запланировано также строительство и ввод в 2026 году в эксплуатацию R&D-центра СИБУРа. Разработкой и совершенствованием важнейших для нефтехимии добавок займется научный центр холдинга.