Михаил Карисалов: «Инвестиции СИБУРа в 2024 году выросли вдвое»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Инвестиции СИБУРа в 2024 году превысили плановые значения и достигли 440 млрд рублей, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» генеральный директор компании Михаил Карисалов. Ключевые инвестиционные проекты были реализованы в Татарстане.

«Один из важных результатов нашей компании — это реализация проектов развития, — рассказал Карисалов. — В начале года мы видели бюджет 2024 года в 1,7-1,8 раз больше, чем в 2023-м. По факту инвестиционный бюджет нашей компании в 2024 году вырос практически в два раза, до 440 млрд рублей».

В числе крупнейших инвестиционных точек глава СИБУРа назвал проекты, реализованные в Татарстане. «Мы закончили строительство нового этиленового комплекса (ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» — прим. Т.-и.), который удвоит переработку местного сырья нафты и удвоит выпуск этилена, — отметил Карисалов. — Подобная стройка реализовывалась в нефтехимический отрасли Татарстана еще в Советском Союзе».

На «Казаньоргсинтезе» СИБУР запустил после модернизации реактор «В». Это увеличило проектную мощность одной из трех линий по производству полиэтилена со 100 до 220 тыс. тонн, а общая проектная мощность предприятия по полиэтилену выросла на 20%, до 660 тыс. тонн в год.

Карисалов добавил, что полимерная отрасль в России в последние пять лет растет в среднем на 6% в год, опережая темпы роста ВВП.

«Мы работаем в плотной кооперации с нашими переработчиками. Логистические, финансовые, товарные, НИОКРовские сервисы, которые мы предоставляем, позволяют продолжать развиваться даже в сегодняшней ситуации с высокой стоимостью денег. Отрасль развивается и по цепочке нашего крупнотоннажного производства, и по цепочке переработчиков. Прогноз позитивный», — заключил он.