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Михаил и София в 2026 году остаются наиболее распространенными именами новорожденных в России. Это следует из данных портала «ЗАГС», размещенного на сайте Федеральной налоговой службы.

С начала текущего года имя Михаил в РФ получили 22 746 мальчиков. Оно удерживает лидерство с 2023 года (до этого, в 2021 и 2022 годах, самым популярным было имя Артем, а имя Михаил находилось на третьем месте).

В топ-5 по распространенности также вошли такие мужские имена, как Александр (18 826), Артем (15 371), Матвей (13 913) и Тимофей (13 210). Тимофей впервые вошел в первую пятерку в 2025 году, вытеснив Максима.

Софиями в этом году нарекли 17 139 девочек, это имя остается самым популярным среди женских с 2021 года.

В пятерку самых распространенных женских имен также вошли Анна (15 168), Ева (14 430), Мария (12 919) и Варвара (12 743). Последнее имя появилось в топе-5 в 2025-м, вытеснив Викторию.

Данные за 2026 год являются неполными, поэтому показатели еще могут измениться.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани новорожденным дали редкие имена Август, Рагнар, Жасмин и Хлоя.

Стимулирование рождаемости соответствует целям национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.