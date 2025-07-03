Михаил Фисенко в «Ак Барсе» на один сезон

Фото: ak-bars.ru

Профиль нападающего Михаил Фисенко числится в составе казанского «Ак Барса» на официальном портале Континентальной хоккейной лиги.

В профиле игрока указано, что его контракт рассчитан на один сезон, до конца мая 2026 года и будет одосторонним.

В сезоне 2024/2025 форвард провел в составе тольяттинской «Лады», в которой провел 59 игр регулярки и набрал 16 (7+8) очков.

Ранее Михаил Фисенко уже играл за «Ак Барс» в сезонах 20219/2020 и 2020/2021, сыграв в 92 матчах и набрав 20 (9+11) очков.