Михаил Фисенко рассказал, какое впечатление произвел на него Анвар Гатиятулин

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» рассказал, какое первое впечатление произвел на него главный тренер команды Анвар Гатиятулин. Форвард присоединился к казанскому клубу этим летом.

«Это открытый тренер, который позвонил мне первым. Мы с ним достаточно долго говорили о многих вещах. Он сказал, что хотел бы видеть меня здесь. Я сказал, что буду рад поработать вместе», – сказал Фисенко.

Прошлый сезон 35-летний нападающий провел в составе тольяттинской «Лады».