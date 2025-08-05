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На главную ТИ-Спорт 5 августа 2025 16:29

Михаил Фисенко рассказал, какое впечатление произвел на него Анвар Гатиятулин

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Михаил Фисенко рассказал, какое впечатление произвел на него Анвар Гатиятулин
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» рассказал, какое первое впечатление произвел на него главный тренер команды Анвар Гатиятулин. Форвард присоединился к казанскому клубу этим летом.

«Это открытый тренер, который позвонил мне первым. Мы с ним достаточно долго говорили о многих вещах. Он сказал, что хотел бы видеть меня здесь. Я сказал, что буду рад поработать вместе», – сказал Фисенко.

Прошлый сезон 35-летний нападающий провел в составе тольяттинской «Лады».

#ХК Ак барс #Михаил фисенко #кхл
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